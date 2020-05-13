Survivor'dan elenen Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni Ersin Korkut'a ünlülerden destek! 'Yazık oldu...'
Survivor 2020'de ünlüler takımında bulunan Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni Ersin Korkut'un ayrılığı herkesi şoke etti. Survivor 2020 yarışmasında performansıyla final adayları arasında yer alan Ersin Korkut talihsiz sakatlık sonrası Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Futbol maçı esnasında dizinden sakatlanan Korkut'un, MR sonuçları Türkiye'ye gönderildi ve yapılan incelemelerin ardından Ersin Korkut'un Survivor'a devam edemeyeceği kesinleşti. Şoke eden ayrılık sonrasında Ersin Korkut sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Ersin Korkut'un açıklamaları twitter'da en çok konuşulanlarda bir numaraya yükseldi. Sevenleri Korkut'a geçmiş olsun dileklerini iletirken mesajlarıyla da destek oldu.
ERSİN KORKUT SURVIVOR'DAN NEDEN AYRILDI?
Survivor Ünlüler takımında yer alan Ersin Korkut, geçtiğimiz günlerde futbol oyununda yaşadığı sakatlığın ardından parkurda koşmasında yaşadığı sakatlığın ardından doktor tarafından gerçekleştirilen MR sonucuna göre Ersin Korkut'un Survivor parkurunda bir daha yarışamayacağı yönünde haberin gelmesinin ardından adaya veda eden isim oldu.
KİMİ KIRDIYSAM ÇOK ÖZÜR DİLERİM
İşte Ersin Korkut'un elendikten sonraki ilk sözleri; Bugün benim elenmemin ilk günü. Uçuşumu bekliyorum. Çok büyük duygu seli yaşıyorum. Acun abilere de söyledim, 'çok değişik bir duygu içerisindeyim. Ben kimi kırdıysam, üzdüysem, çok özür dilerim. Bu bende ilk defa çıktı, ben hiçbir zaman ağlamam sızlamam. Bugün saçma bir duygu seli yaşıyorum."