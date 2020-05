Petek Dinçöz ile eski eşi Can Tanrıyar arasındaki dava sonuçlandı!

Geçtiğimiz yıllarda, Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, bir TV kanalında yayınlanan programda eski eşi Can Tanrıyar ile evli kaldığı süreçte sıkıntı yaşandığını ileri sürüp, yaşadıklarını anlatmıştı. Dinçöz, Can Tanrıyar'dan her ayrılmak istediğinde fiziksel şiddete ve porno kasetli tehditlere maruz kaldığını öne sürmüştü. Eski eşi Petek Dinçöz'ün sözlerine ilişkin Tanrıyar, Dinçöz'ün ifadelerinin gerçek olmadığını savunarak "Bu kızın acilen hastaneye kaldırılması lazım' şeklinde açıklama yapmıştı.