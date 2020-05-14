Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 14.05.2020 15:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2020 15:46
    ABONE OL

    ile eski eşi arasındaki dava sonuçlandı!

    , eski eşi ’la evli kaldığı süre içinde fiziksel şiddete maruz kaldığını ileri sürmüş, Dinçöz’ün açıklamalarıın ardından, ‘Bu kızın acilen hastaneye kaldırılması lazım’ şeklinde konuşan Tanrıyar hakkında hakaret suçundan dava açılmıştı. Mahkeme, Tanrıyar’ın sarf ettiği sözlerin, kanunda suç olarak tanımlanmadığını ileri sürerek, beraatına karar verildi.

    Petek Dinçöz ile eski eşi Can Tanrıyar arasındaki dava sonuçlandı!

    Geçtiğimiz yıllarda, Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, bir TV kanalında yayınlanan programda eski eşi Can Tanrıyar ile evli kaldığı süreçte sıkıntı yaşandığını ileri sürüp, yaşadıklarını anlatmıştı. Dinçöz, Can Tanrıyar'dan her ayrılmak istediğinde fiziksel şiddete ve porno kasetli tehditlere maruz kaldığını öne sürmüştü. Eski eşi Petek Dinçöz'ün sözlerine ilişkin Tanrıyar, Dinçöz'ün ifadelerinin gerçek olmadığını savunarak "Bu kızın acilen hastaneye kaldırılması lazım' şeklinde açıklama yapmıştı.

    DAVA AÇILDI

    Can Tanrıyar'ın bu açıklaması sonrası savcılığa başvuran Dinçöz'ün ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uzlaşma büroya gönderilen dosyada, Dinçöz, Tanrıyar'ı affetmedi. Savcılık, hakaret suçundan Can Tanrıyar hakkında hakaret suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, hakim karşısına çıkan Dinçöz, 'Şikayetçiyim' dedi. Tanrıyar ise, 'Söylediğim söyler hakaret vasfı taşımaz' dedi.

    KANUNDA SUÇ DEĞİL

    Sabah'ın haberine göre; mahkeme, yapılan yargılama sonrası Can Tanrıyar'ın sarf ettiği sözlerin kanunda suç olarak tanımlanmadığını gerekçe gösterip, beraatına karar verildi.
    Haberler Magazin Petek Dinçöz ile eski eşi Can Tanrıyar arasındaki dava sonuçlandı!
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri