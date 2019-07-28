Petek Dinçöz'ü görenler şok oldu! Petek Dinçöz'ün o hali bakın kime benzetildi
Uzun zamandır magazin gündeminden uzak olan Petek Dinçöz'ü görenler şok oldu. 39 yaşındaki Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından 'Siyah saça dönüş yapalım mı?' notuyla bir fotoğraf paylaştı. Petek Dinçöz'ün o halini görenler, ünlü şarkıcıyı 90'lara damga vuran Zeyna karakterini canlandıran Lucy Lawless'a benzetti! İşte Petek Dinçöz'ün siyah saçlı hali...
28.07.2019 18:17
- Son Güncelleme: 28.07.2019 18:17
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