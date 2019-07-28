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Petek Dinçöz'ü görenler şok oldu! Petek Dinçöz'ün o hali bakın kime benzetildi

Uzun zamandır magazin gündeminden uzak olan Petek Dinçöz'ü görenler şok oldu. 39 yaşındaki Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından 'Siyah saça dönüş yapalım mı?' notuyla bir fotoğraf paylaştı. Petek Dinçöz'ün o halini görenler, ünlü şarkıcıyı 90'lara damga vuran Zeyna karakterini canlandıran Lucy Lawless'a benzetti! İşte Petek Dinçöz'ün siyah saçlı hali...

28.07.2019 18:17 - Son Güncelleme: 28.07.2019 18:17
Petek Dinçöz'ü görenler şok oldu! Petek Dinçöz'ün o hali bakın kime benzetildi

Petek Dinçöz geçtiğimiz hafta esmer halini, 'Siyah saça dönüş yapılsa mıııı ?' notuyla paylaştı. 39 yaşındaki Dinçöz'ü görenler, ünlü şarkıcıyı 90'lara damga vuran Zeyna karakterini canlandıran Lucy Lawless'a benzetti. İşte birbirine benzeyen ünlüler...

Petek Dinçöz'ü görenler şok oldu! Petek Dinçöz'ün o hali bakın kime benzetildi

Javier Bardem - Jeffery Dean Morgan

Petek Dinçöz'ü görenler şok oldu! Petek Dinçöz'ün o hali bakın kime benzetildi

Burcu Biricik - Rosamund Pike

Petek Dinçöz'ü görenler şok oldu! Petek Dinçöz'ün o hali bakın kime benzetildi

Melis Sezen - Amanda Seyfried

Petek Dinçöz'ü görenler şok oldu! Petek Dinçöz'ün o hali bakın kime benzetildi

Ginnifer Goodwin - Jennifer Morrison

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