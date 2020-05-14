Esra Erol'da canlı yayınında bugün (14 Mayıs Perşembe) neler yaşanıyor? Türkiye Uğurcan ve annesi Nargüzel Celepoğlu'nu izledi! Uğurcan'ın bugüne kadar hiç görmediği babasını Esra Erol buldu, milyonlar gözyaşlarına boğuldu. Ancak ikinci şok canlı yayında geldi. Ali Celepoğlu, "O benim çocuğum değil" sözleri ile herkesi şaşkına çevirdi. Uğurcan, babası Ali Celpoğlu'nu ilk kez Esra Erol'da canlı yayınında görecek! Hepsi ve daha fazlası için;

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 14 MAYIS PERŞEMBE - TIKLA

Türkiye günlerce Dilek Yazgan'ı konuştu! Bir gece öncesinde eşi ve kızıyla körebe oynadı, sonra kaçtı! Anne ve babasının yalvarışlarına kulak asmadı! Herkesi karşısına alan Dilek Yazgan hakkında büyük şok!

Hafta içi her gün Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda ilginç bir olay yaşandı.

İftardan sonra kocası duştayken ayağına terliği geçirip gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen tavukçuya kaçan Dilek isimli kadını aramaya eşi ve ailesi geldi.

Esra Erol, esrarengiz bir şekilde evi terk eden Dilek'i sonunda buldu.

Canlı yayına çıkan Dilek, ne eşinin ne anne ve babasının 'eve dön' çağrılarına yanıt verdi. Neden kaçtığın çocuklarının "Eve dön" çağrılarına kulak asmadı.

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Sadece boşanmak istediğini söyleyen Dilek, artık kendi hayatını yaşamak istediğini belirtti.

Dilek'e kim ne söylerse söylesin ikna edemeyince Esra Erol, kadını ikna etmek için bu kez 3 çocuğunun ona yaptıkları çağrının yer aldığı videoyu yayınladı.

Dilek küçük çocuklarının 'anne eve dön' çağrıları karşısında gözyaşlarına boğuldu. Ancak yine de kararından vazgeçmedi.

Dilek'in bu ayak diremesi ise Hülya Kuran'ı çileden çıkardı. Avukat Hülya Kuran bir müvekkili olan küçük kızın annesinin evi terk ettiğini 18 yaşında öğrendiğini, o güne kadar 'misafirliğe gittiğini' sandığını anlattı. Bunları anlatırken hem Hülya Kuran hem Esra Erol ağladı. Dilek ise yine tepkisiz kaldı.

Ardından reji ekibinin Esra Erol'a ilettiği not herkesi şoke etti. Çünkü Dilek'in uğruna 3 çocuğunu bırakıp kaçtığı söz konusu kişi, çocuklarının geri dön videosunu gördükten sonra artık Dilek'in geri dönmesini istemiyordu. Notta da şöyle demişti:

"Ben dayanamadım çocukların sesine. Vicdanım sızladı. Çocuklarına ve yuvasına dönsün. Artık gelmesin istemiyorum."

Bu notun ardından da tepkisiz kalan ve kararını değiştirmeyen Dilek'in karşısına bu kez babası çıktı. Ağlayarak kızına tepki gösteren babası, 'Yaptıklarından utan, bak gittiğin kişi bile seni istemiyor. Önceden olsa bende de yerin vardı. Artık ben de seni istemiyorum. Çek git nereye gidersen git' dedi. Dilek ona da tepkisiz kaldı.

Duruma dayanamayan baba stüdyodan çıktı. Tüm bu yaşananların ardından Esra Erol, Dilek'e 'Son kararın ne?' diye sordu. Eve dönme konusunda cevap vermeyen kadın ise geleceğe dair bir tahmini olmadığını söylemekle yetindi.