GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Vuruşma esnasında kaçan Bahadır'ın peşine takılan Bamsı Bey, "Bahadır bu ihaneti durdur, canını bağışlayayım. Biz her daim diriyiz, sizin pusatınız bizim zırhımızı delmez evlat. İçine düştüğünüz ihanet çukurunda boğulacaksınız" dese de "Bamsı bey görmez misin? Sizin devriniz geçti artık. Bitti!! Dün el verdiğin alplar bugün sana pusat sallar" cevabıyla sarsıldı. Bahadır'ı etkisiz hale getirdiği anda sürpriz bir okla vurulan Bamsı Bey, kendisini vuranın şehit oğlunun nişanlısı Burçin olduğunu görünce "Kızım… Burçin…! Neden kızım… Neden?" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Yaralanan Bamsı Bey, hain tuzaktan nasıl kurtulacak? Dündar'ın Kayı Obası'nda başlattığı iktidar savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Moğolların elinden kurtularak ağabeyi Gündüz'e ve Bamsı Bey'e yardım edebilecek mi?