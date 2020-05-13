Kuruluş Osman 21. son bölüm canlı izle seçeneği hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisinin bu akşam yayınlanacak olan 21. bölümünde Osman Bey'in Moğollara esir düşmesi dengeleri alt üst edecek. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 21: bölüm canlı izle ekranı ve son bölüm izleme linki aşağıda bulunuyor.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KURULUŞ OSMAN 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Türk kasırgada sönmez bir kıvılcım gibidir, tek bir şulesi tüm cihanı tutuşturmaya yeter!"
Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor.
BALGAY'IN OSMAN'A TUZAĞI
"Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için Dündar sinsice bir plan kuruyor.
BAMSI VE GÜNDÜZ'E HAİN PUSU
Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor. Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi?
DÜNDAR BEYLİĞİ ALACAK MI?
Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar'la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey'e yardım edecek mi?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Öyle kolay can vermek yok, evvela hesap vereceksin!"
Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"
DÜNDAR BEY, BAHADIR'IN GELİŞİYLE HAYAT BULDU
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 19'uncu bölümünde Dündar Bey, oğlu Bahadır'ın obaya gelişiyle güçlü bir müttefik kazandı.
Alişar Bey'le ittifak edip beylik makamına yeniden kurulmanın planlarını yapan Dündar Bey, affettiği ve yanına kabul ettiği oğlu Bahadır'ı Osman Bey'e karşı bir koz olarak kullanmayı planlarken, Bahadır, babasının emriyle Zorba'yı oklamıştı. Baba-oğulun buluştuğu sahnede Dündar, "Sen geldin ya sırtım daha pek elim deha güçlüdür" derken, Bahadır "Hala bana kırgın mısın baba?"diye sordu Dündar, "Büyük otağın büyük sorunları olur oğul… Sen kendine göre haylıydın, ben de öyle" diyerek eski kırgınlıkların geride kaldığını gösterdi.