DÜNDAR BEY, BAHADIR'IN GELİŞİYLE HAYAT BULDU

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 19'uncu bölümünde Dündar Bey, oğlu Bahadır'ın obaya gelişiyle güçlü bir müttefik kazandı.

Alişar Bey'le ittifak edip beylik makamına yeniden kurulmanın planlarını yapan Dündar Bey, affettiği ve yanına kabul ettiği oğlu Bahadır'ı Osman Bey'e karşı bir koz olarak kullanmayı planlarken, Bahadır, babasının emriyle Zorba'yı oklamıştı. Baba-oğulun buluştuğu sahnede Dündar, "Sen geldin ya sırtım daha pek elim deha güçlüdür" derken, Bahadır "Hala bana kırgın mısın baba?"diye sordu Dündar, "Büyük otağın büyük sorunları olur oğul… Sen kendine göre haylıydın, ben de öyle" diyerek eski kırgınlıkların geride kaldığını gösterdi.