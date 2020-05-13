ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın sevilen karakterlerinden Bamsı'nın ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. İzleyiciler heyecanla Bamsı öldü mü sorusuna yanıt arıyor. Peki, Nurettin Sönmez Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı mı? Bamsı Beyrek tarihte kimdir? İşte merak edilenler...
BAMSI ÖLDÜ MÜ? NURETTİN SÖNMEZ KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDEN AYRILDI MI?
Nurettin Sönmez'in hayat verdiği Bamsı karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Bu sorunun yanıtı henüz belli olmadı.
BAMSI BEYREK TARİHTE KİMDİR?
Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.
Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.
Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir.
İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar.
NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?
24 Temmuz 1978 yılında İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Nurettin Sönmez ayrıca Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat vermiştir. Nurettin Sönmez, 1.85 metre boyunda, 90 kilo ve Aslan burcudur.
Şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde oynamaktadır.