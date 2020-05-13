Şabaniye filmi oyuncuları kimlerdir? Şabaniye nerede ve kaç yılında çekildi? Konusu...

Kemal Sunal başta olmak üzere Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Şabaniye filmi bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Şabaniye filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Şabaniye filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...
ŞABANİYE OYUNCULARI
Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye
Çiğdem Tunç - Nazlı
Erdal Özyağcılar - Şeyhmus
Adile Naşit - Hatice
Reha Yurdakul - Şef Garson
Aliye Rona - AyşeTurgut Boralı - Dursun
Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası
Nezahat Tanyeri -
Kartal Tibet - Kartal Tibet
Nermin Denizci - Assolist
Kubilay İBİŞ
ŞABANİYE KONUSU
Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmaktadır.
ŞABANİYE NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Şabaniye, yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, 1984 yapımı bir Türk filmidir. Şabaniye filminin çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilmiştir.