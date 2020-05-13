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    • Magazin
    • 13.05.2020 19:42
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    • 13.05.2020 19:42
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    Şabaniye filmi oyuncuları kimlerdir? Şabaniye nerede ve kaç yılında çekildi? Konusu...

    Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın sevilen yapımları arasında bulunan Şabaniye bu akşam saat 20.00'de televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Filmde kan davalısının onu aradığını öğrenen Şaban'ın annesinin fikriyle kılık değiştirmesi ve kan davalısı olan ailenin kızına aşık olmasıyla başlayan olaylar anlatılıyor. Peki, Şabaniye filmi oyuncuları kimlerdir? Şabaniye nerede ve kaç yılında çekildi? İşte merak edilenler...

    Şabaniye filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

    Kemal Sunal başta olmak üzere Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Şabaniye filmi bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Şabaniye filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Şabaniye filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...

    ŞABANİYE OYUNCULARI

    Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye
    Çiğdem Tunç - Nazlı
    Erdal Özyağcılar - Şeyhmus
    Adile Naşit - Hatice
    Reha Yurdakul - Şef Garson

    Aliye Rona - AyşeTurgut Boralı - Dursun
    Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası
    Nezahat Tanyeri -
    Kartal Tibet - Kartal Tibet
    Nermin Denizci - Assolist
    Kubilay İBİŞ

    ŞABANİYE KONUSU

    Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmaktadır.

    ŞABANİYE NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

    Şabaniye, yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, 1984 yapımı bir Türk filmidir. Şabaniye filminin çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilmiştir.
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