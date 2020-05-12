Survivor Ersin diskalifiye mi oldu sorusu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada Ersin'in sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda olduğunu üzülerek duyurdu. Peki, Survivor Ersin kimdir, neden diskalifiye oldu?

SURVİVOR ERSİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Acun Ilıcalı Ersin'in sakatlıktan ötürü Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Acun Ilıcalı bunun beklemediği bir gelişme olduğunu ve çok üzüldüğünü belirtti. Ilıcalı bu ayrılık için "Hiç beklemediğim bir vedaydı" dedi.