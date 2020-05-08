Atv Esra Erol'da canlı yayınına katılan Nazlı Hanım ve Ahmet Bey, kızlarının en son yakın arkadaşı Elif Demircan ile görüştüğünü iddia etti. İddiaya göre Eda Kaya ile Elif Demircan'ın arası çok iyiydi, öyle ki Eda Kaya, Elif'i öz ablası kadar yakın görüyordu.