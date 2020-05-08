Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix dizisi Atiye 2. yeni sezon ne zaman?

Atiye 2. yeni sezon ne zaman? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te yayınlanmasıyla birlikte gündeme oturan yerli dizi Atiye'nin 2. sezonu için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz yıl büyük sükse yapan dizide, Atiye isimli bir karakterin, Göbeklitepe kazısı sonrası değişen hayatı ele alınmıştı. Dizinin yeni sezonu sürprizlerle dolu olacak. İşte, Atiye 2. yeni sezon ne zaman sorusunun cevabı!
ATİYE 2. YENİ SEZON NE ZAMAN?
Dizinin yapım şirketinin açıklamalarına göre; Atiye dizisinin ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek. Atiye 2. sezon fragmanı ise henüz yayınlanmadı.
ATİYE KAÇ SEZON SÜRECEK?
Uluslararası yayıncılık platformu IMBD sitesinde Atiye'nin sezon sayısı şu anda 2 sezon olarak gözüküyor.
ATİYE DİZİSİ KONUSU
Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.
ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI
Atiye: Beren Saat
Ozan: Metin Akdülger
Erhan: Mehmet Günsür
Cansu: Melisa Şenolsun
Atiye dizisinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi gibi isimler de yer alıyor.
Atiye 1. bölüm özeti
Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.
Atiye 2. bölüm özeti
Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.
Atiye 3. bölüm özeti
Zühre'nin kimliği açığa çıkarken Atiye kasten bir örtbas yapıldığından şüphelenir. Erhan, babasını Göbeklitepe'de kör bir kadının ziyaret ettiğini öğrenir.
Atiye 4. bölüm özeti
Serdar, Atiye'yi bulmaya çabalarken Erhan kendi ailesine ilişkin bir vizyon görür. Zühre, Atiye'ye görevini ve mistik ortak soylarını açıklar.
Atiye 5. bölüm özeti
Mağaranın içinde Atiye, geçmişiyle uzlaşır ve korkularıyla yüzleşir. Atiye'nin hayatı pamuk ipliğine bağlıyken Erhan, aceleyle tünelin girişini bulmaya çalışır.
Atiye 6. bölüm özeti
Şahmeran'ın resmi, Erhan'ın şüphelerini doğrular. Kurtiz ailesindeki ölümleri araştıran Atiye, şans eseri şoke edici bir gerçeğe ulaşır.
Atiye 7. bölüm özeti
Serdar'ın baskısı altında ezilen Ozan, Atiye'ye itirafta bulunma çabalarıyla ilgili olarak Cansu ile yüzleşir. Bir ihanet, Atiye'nin kaderini belirlemek üzeredir.
Atiye 8. bölüm özeti
Zühre, geçmişe yapılan geri dönüşte Atiye ve Erhan ile ilgili kehanetlerini Nazım'a anlatır. Atiye'nin aldığı önemli karar, gerçekliği kaçınılmaz şekilde değiştirir.