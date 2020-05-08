Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix dizisi Atiye 2. yeni sezon ne zaman?

ATİYE DİZİSİ KONUSU

Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI

Atiye: Beren Saat

Ozan: Metin Akdülger

Erhan: Mehmet Günsür

Cansu: Melisa Şenolsun

Atiye dizisinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi gibi isimler de yer alıyor.