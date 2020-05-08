"TURŞUMU MU KURACAĞIM?"

Serdar Ortaç, karantina günlerinde en çok canlı yayın yapan isimlerden biri olması hakkında geçtiğimiz günlerde, "Herkes bana 'kendini sakla canlı yayın yapma' diyor. Kıymetsiz oluyormuşum göz önünde olunca. Ne yapacağım, evde saklanıp turşumu mu kuracağım" açıklamasını yaptı.