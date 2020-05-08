Murat Övüç kimdir? Murat Övüç kim, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve sık sık çektiği videolarla sosyal medyada popüler olan Murat Övüç hakkında araştırma yapılıyor. İşte, Murat Övüç kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları!
MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?
Murat Övüç 1968 yılında Van'da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.
Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu'nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.
MURAT ÖVÜÇ'TEN ŞOK İFADELER
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz Youtube kanalına konuk oldu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
"BABAM İSTEDİ DİYE EVLENDİM"
Murat Övüç, "Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Eşimle hala görüşüyoruz, arkadaş gibiyiz. Oğlumun annesi ile arası çok iyi. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Rezidans istiyordum oldu, havuzlu villa istiyordum oldu, anneme bir ev bir yazlık istiyordum ikişer tane aldım, oğlumun hem BMW'si hem Mercedes'i var. Yani ne yapayım daha" ifadelerini kullandı.
"BENİ NUR YERLİTAŞ MEŞHUR ETTİ"
Öte yandan Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın kendisini meşhur ettiğini ve çantasına demet demet para koyduğunu anlatmıştı.
Murat Övüç, yaptığı açıklamada, "Nur Yerlitaş benim Murat Övüç olma sebebim, para kazanma sebebim. Bana ablalık yapan, demet demet doları çantama koyan özel kadın" ifadelerini kullanmıştı.