Serdar Ortaç ekonomik zorluk çekiyordu... Borcundan sonra gelirini de açıkladı! İşte Serdar Ortaç'ın aylık kazancı

KUMARDA 50 MİLYON DOLAR GİTTİ!

Serdar Ortaç her ay 120 bin TL ödediği İstinye'deki ikiz villasını eski eşi Chloe Loughnan ile oturmak için 2016'da tam 15 milyon TL'ye almıştı. Ünlü şarkıcı, 30 yıldır çalışmasına rağmen hesabını bilmemesini şöyle açıklamıştı: Kumarda 50 milyon dolar kaybettim. Ne apartmanlar, lüks daireler gitti! Mecidiyeköy'de 15 katlı plazam vardı. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Akıllı adam bunu yapmaz. Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar.