Serdar Ortaç ekonomik zorluk çekiyordu... Borcundan sonra gelirini de açıkladı! İşte Serdar Ortaç'ın aylık kazancı
Serdar Ortaç, ekonomik zorluk çektiğini anlatırken, aylık 120 bin TL'lik kredi ödemesi ile dikkat çekti. Serdar Ortaç her ay 120 bin TL ödediği İstinye'deki ikiz villasını eski eşi Chloe Loughnan ile oturmak için 2016'da tam 15 milyon TL'ye almıştı. Ünlü şarkıcı, 30 yıldır çalışmasına rağmen hesabını bilmemesini, ""Kumarda 50 milyon dolar kaybettim. Ne apartmanlar, lüks daireler gitti! Mecidiyeköy'de 15 katlı plazam vardı. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Akıllı adam bunu yapmaz. Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar." sözleri ile ifade etmişti. Eski eşi Chloe'ye her ay 100 bin TL veren ve 1990 yılından bu yana çalışan 50 yaşındaki popçunun aylık geliri ne kadar?
Serdar Ortaç "Bu süreçte maddi zorluk yaşıyorum. Çünkü konserlerimiz iptal oldu. Bankadan 5 milyon TL kredi çekmiştim. Ödemeleri haziran ayına kadar erteledim. Yoksa taksitlerine yetişemem. Sadece aylık ev kredi ödemem 120 bin TL. Eskisi gibi kira gelirim de yok. Bir lira para biriktirmeden yaşadım. Telifler sayesinde geçiniyorum" demişti.
KUMARDA 50 MİLYON DOLAR GİTTİ!
Serdar Ortaç her ay 120 bin TL ödediği İstinye'deki ikiz villasını eski eşi Chloe Loughnan ile oturmak için 2016'da tam 15 milyon TL'ye almıştı. Ünlü şarkıcı, 30 yıldır çalışmasına rağmen hesabını bilmemesini şöyle açıklamıştı: Kumarda 50 milyon dolar kaybettim. Ne apartmanlar, lüks daireler gitti! Mecidiyeköy'de 15 katlı plazam vardı. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Akıllı adam bunu yapmaz. Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar.
"EVLAT EDECEĞİM KIZ ÇOCUĞUNA ANNEMİN ADINI KOYACAĞIM"
Şimdilerde aşk hayatında yalnız olan Ortaç, geçtiğimiz günlerde "Tek yaşıyorum. Yalnız öleceğim" dedi. Bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini belirten Ortaç, "İsmini annemin adı Nesrin koyacağım" açıklamasıyla dikkat çekmişti.
İşte başta Serdar Ortaç olmak üzere ünlülerin kazançları...