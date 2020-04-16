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Serdar Ortaç ekonomik zorluk çekiyordu... Borcundan sonra gelirini de açıkladı! İşte Serdar Ortaç'ın aylık kazancı

Serdar Ortaç, ekonomik zorluk çektiğini anlatırken, aylık 120 bin TL'lik kredi ödemesi ile dikkat çekti. Serdar Ortaç her ay 120 bin TL ödediği İstinye'deki ikiz villasını eski eşi Chloe Loughnan ile oturmak için 2016'da tam 15 milyon TL'ye almıştı. Ünlü şarkıcı, 30 yıldır çalışmasına rağmen hesabını bilmemesini, ""Kumarda 50 milyon dolar kaybettim. Ne apartmanlar, lüks daireler gitti! Mecidiyeköy'de 15 katlı plazam vardı. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Akıllı adam bunu yapmaz. Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar." sözleri ile ifade etmişti. Eski eşi Chloe'ye her ay 100 bin TL veren ve 1990 yılından bu yana çalışan 50 yaşındaki popçunun aylık geliri ne kadar?

16.04.2020 13:46 - Son Güncelleme: 16.04.2020 14:00
Serdar Ortaç ekonomik zorluk çekiyordu... Borcundan sonra gelirini de açıkladı! İşte Serdar Ortaç'ın aylık kazancı

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Serdar Ortaç, Seçil Gür ile ayrılığının ardından Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla takipçileriyle dertleşmeye başladı. Geçtiğimiz gün yeni bir canlı yayın yapan Serdar Ortaç yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bahsetmişti.

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Serdar Ortaç ekonomik zorluk çekiyordu... Borcundan sonra gelirini de açıkladı! İşte Serdar Ortaç'ın aylık kazancı

Serdar Ortaç "Bu süreçte maddi zorluk yaşıyorum. Çünkü konserlerimiz iptal oldu. Bankadan 5 milyon TL kredi çekmiştim. Ödemeleri haziran ayına kadar erteledim. Yoksa taksitlerine yetişemem. Sadece aylık ev kredi ödemem 120 bin TL. Eskisi gibi kira gelirim de yok. Bir lira para biriktirmeden yaşadım. Telifler sayesinde geçiniyorum" demişti.

Serdar Ortaç ekonomik zorluk çekiyordu... Borcundan sonra gelirini de açıkladı! İşte Serdar Ortaç'ın aylık kazancı

KUMARDA 50 MİLYON DOLAR GİTTİ!

Serdar Ortaç her ay 120 bin TL ödediği İstinye'deki ikiz villasını eski eşi Chloe Loughnan ile oturmak için 2016'da tam 15 milyon TL'ye almıştı. Ünlü şarkıcı, 30 yıldır çalışmasına rağmen hesabını bilmemesini şöyle açıklamıştı: Kumarda 50 milyon dolar kaybettim. Ne apartmanlar, lüks daireler gitti! Mecidiyeköy'de 15 katlı plazam vardı. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Akıllı adam bunu yapmaz. Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar.

Serdar Ortaç ekonomik zorluk çekiyordu... Borcundan sonra gelirini de açıkladı! İşte Serdar Ortaç'ın aylık kazancı

Serdar Ortaç 5 yıl evli kalıp 2019'da boşandığı Chloe Loughnan'a 1 milyon TL tazminat ödemeyi kabul etti. Bunun için senet imzaladı. Chloe'ye her ay 100 bin TL veriyor.

Serdar Ortaç ekonomik zorluk çekiyordu... Borcundan sonra gelirini de açıkladı! İşte Serdar Ortaç'ın aylık kazancı

"EVLAT EDECEĞİM KIZ ÇOCUĞUNA ANNEMİN ADINI KOYACAĞIM"

Şimdilerde aşk hayatında yalnız olan Ortaç, geçtiğimiz günlerde "Tek yaşıyorum. Yalnız öleceğim" dedi. Bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini belirten Ortaç, "İsmini annemin adı Nesrin koyacağım" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

İşte başta Serdar Ortaç olmak üzere ünlülerin kazançları...

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