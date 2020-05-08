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    • 08.05.2020 16:36
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    İZLE! Son dakika gelişmeleri: Dilek Yazgan olayında şoke eden bir isim!

    Son dakika  gelişmeleri... ında yayınlanan Esra Erol'da bugün (8 Mayıs Cuma) neler oluyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. "Eve dönmeyeceğim dedi çocuklarının sesini duydu, gözyaşlarına boğuldu! O da yetmedi canlı yayında hayatının şokunu yaşadı! Canlı yayın bitti ortalık bir kez daha karıştı! Dilek Yazgan'ın herkesten sır gibi sakladığı o isim kim? Hepsi ve daha fazlası 8 Mayıs Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    ında son dakika gelişmeleri şoke edecek! Milyonlar nefesini tuttu, herkes Semra ve Ali Erman'ın vereceği kararı bekliyor! Minik Zeynep'in anne ve babasının son kararı ne? Semra'dan çok konuşulacak son hamle! Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ATV CANLI YAYIN İZLE 8 MAYIS 2020 CUMA - TIKLA

    Kardelen Bilen 10 Nisan tarihinde ortadan kayboldu. 8 aylık hamile olan 19 yaşındaki Kardelen Bilen, 67 yaşındaki Fikret Erşan Altay adında bir şahısın yanında çıktı, ortalık karıştı! Kardelen'in kocası ve ailesi isyan etti! Herkesi şoke eden olayda son dakika Kardelen Bilen gelişmesi!

    Doğuma günler kala kocasının kaçırdığı evladına kavuşan Gonca'dan sürpriz haber!

    ATV CANLI YAYIN

    gelişmeleri... Atv canlı yayınında yayınlanan Esra Erol'da bugün (8 Mayıs Cuma) neler oluyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. "Eve dönmeyeceğim dedi çocuklarının sesini duydu, gözyaşlarına boğuldu! O da yetmedi canlı yayında hayatının şokunu yaşadı! Canlı yayın bitti ortalık bir kez daha karıştı! Dilek Yazgan'ın herkesten sır gibi sakladığı o isim kim? Hepsi ve daha fazlası 8 Mayıs Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN İZLE! Son dakika Esra Erol gelişmeleri: Dilek Yazgan olayında şoke eden bir isim!
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