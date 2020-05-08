Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta 8 Mayıs günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?



Kanal D'de hafta içi her gün 13:15'te yayınlanan programı bugün göremeyenler merak etmeye başladı. Gelinim Mutfakta'nın yayın saati değişti ve artık 13:45'te Kanal D'de izlenebilecek.



GELİNİM MUTFAKTA 8 MAYIS PUAN DURUMU



Gelinim Mutfak'ta birincisi 68 puan ile Neslihan oldu ve 5 altın bileziği koluna taktı. Elenen isim ise 41 puan ile Betül oldu.

GELİNİM MUTFAKTA NESLİHAN KİMDİR?

Kanal D Gelinim Mutfakta yarışmacısı Neslihan, 5 sene birlikte olduğu eşi ile 5 yıllık evli. Aslen Erzurumlu. Reyhan Hanım'ın eltisinin gelini. İkili birbirine çok güveniyor.

İstanbul da ikamet ediyor

Reyhan'ın eltisinin gelini olur

Yemek yapmayı çok seviyor

Program katılmayı kendisi istemiş

Erzurumlu

5 yıllık evli

Henüz çocukları yok