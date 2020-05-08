Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta 8 Mayıs günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da gelinler el lezzetlerini yarıştırırken kaynanalar hangi yemeğin kime ait olduğunu bilmeden puan veriyor, böylece günün ve haftanın birincilerini belirlemiş oluyorlar. Peki Gelinim Mutfakta 8 Mayıs puan durumu nasıl oldu? Günün birincisi hangi gelin oldu? Tartışmaların eksik olmadığı Gelinim Mutfakta 8 Mayıs elenen isim kim oldu?
GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
Kanal D'de hafta içi her gün 13:15'te yayınlanan programı bugün göremeyenler merak etmeye başladı. Gelinim Mutfakta'nın yayın saati değişti ve artık 13:45'te Kanal D'de izlenebilecek.
GELİNİM MUTFAKTA 8 MAYIS PUAN DURUMU
Gelinim Mutfak'ta birincisi 68 puan ile Neslihan oldu ve 5 altın bileziği koluna taktı. Elenen isim ise 41 puan ile Betül oldu.
GELİNİM MUTFAKTA NESLİHAN KİMDİR?
Kanal D Gelinim Mutfakta yarışmacısı Neslihan, 5 sene birlikte olduğu eşi ile 5 yıllık evli. Aslen Erzurumlu. Reyhan Hanım'ın eltisinin gelini. İkili birbirine çok güveniyor.
İstanbul da ikamet ediyor
Reyhan'ın eltisinin gelini olur
Yemek yapmayı çok seviyor
Program katılmayı kendisi istemiş
Erzurumlu
5 yıllık evli
Henüz çocukları yok
GELİNİM MUTFAKTA'DAN ELENEN BETÜL KİMDİR?
Gelinim Mutfakta bu haftaki yeni yarışmacıları Bağcılar'dan katıldı. 9 yılı biten gelin Iğdır'lı, eşi Sivaslı kaynana eşi Bingöl'lü. Gelinim Mutfakta yeni yaırşmacıları kaynana Reyhan hayranı oldu. Gelinim Mutfakta çakma Reyhan olarak ismi geçen Betül, güzel yemekleriyle 80 kilo olan eşini 120 kiloya çıkarttı. Pilav hariç her yemekte oldukça iddialı. Gelinim Mutfakta Betül 5 aylık hamile.
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE KİM ELENMİŞTİ?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde; günün en yüksek puanını Hatice alarak çeyrek altının sahibi oldu.
Haftanın en düşük puanını alan isim Güngör oldu. En düşük puanı alan Güngör ve kayınvalidesi yarışmaya veda ettiler.
Hatice, 64 puan ile haftayı birinci olarak tamamladı. Haftanın birincisi olan Hatice bileziklerin sahibi oldu.