TV 8 ekranlarında haftanın tüm günleri izleyici karşısına çıkan Survivor'da heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak ediliyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi ise Nisa Bölükbaşı oldu. Peki, Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği nedir? İşte hayatı...
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı.
Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor. Nisa'nın boyunun 1.70 olduğu internette yer alan bilgiler arasında.
7 MAYIS SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
7 Mayıs Survivor voleybol maçını hangi takımın kazandığı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Karşılaşmayı 3-2 Acun Medya takımı kazandı.
SURVİVOR TEK TAŞ YÜZÜK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 68. bölümünde yarışmacılar tarihi ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Ödül ise Anneler Günü'ne özel olarak seçildi. Kazanan takımın annelerine 1'er karat tek taş verilecek. 5'te biten oyunda kazanan takım Gönüllüler oldu.
6 MAYIS SURVİVOR SEMBOL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da kadın yarışmacılardan sembolü Nisa kazanırken, Survivor'da erkek yarışmacılardan sembolü Yasin kazandı.
SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden isim Aşkım oldu.
Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayları gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli oldu.