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    • 07.05.2020 23:07
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    Son dakika: 'den Türk sanatçılara koronavirüs (Kovid-19) övgüsü

    'den bazı şarkıcı ve oyuncuların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili mesajların iletilmesinde () ve () destek olduğu bildirildi.

    DSÖ'den Türk sanatçılara Kovid-19 övgüsü

    'den bazı şarkıcı ve oyuncuların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili mesajların iletilmesinde () ve () destek olduğu bildirildi.

    DSÖ Avrupa Bölge Ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye'den bazı ünlülerin, Kovid-19 mesajlarının geniş kitlelere ulaşması için BM ve DSÖ'ye destek oldukları belirtildi.

    Açıklamada bu kişilerin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine salgınla ilgili bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi.

    Oyuncu 'ün canlı yayında DSÖ'den Halk Sağlığı görevlisi Dr. Bahadır Sucaklı ile Kovid-19'a karşı tavsiyelerini konuştuğu, yayını yaklaşık 35 bin kişinin takip ettiği bildirildi.

    Açıklamada, oyuncu 'ın da takipçilerine, Kovid-19 ile ilgili doğru bilgiye sahip olmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

    Şarkıcı 'nün de DSÖ tarafından açıklanan Kovid-19 tedbirlerini hayranlarıyla paylaştığı belirtilen açıklamada, ünlülerin destekleriyle geleneksel medyanın ulaşabildiğinden daha geniş bir kitleye ulaşıldığına işaret edildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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