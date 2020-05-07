Survivor'da voleybol oyununu kim kazandı sorusu yarışma programının sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Survivor'da bu akşam Nisa Bölükbaşı ve Evrim Keklik; Acun Medya'dan Acun Ilıcalı ve İrem Kanan arasında bir voleybol maçı oynandı. Maçı ilgiyle takip eden izleyiciler hangi takımın galip geldiğini merak ediyor. Peki, 7 Mayıs Survivor voleybol maçını hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...
7 MAYIS SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
7 Mayıs Survivor voleybol maçını hangi takımın kazandığı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Karşılaşmayı 3-2 Acun Medya takımı kazandı.
SURVİVOR İREM KANAN KİMDİR?
İrem Kanan Survivor'un teknik ekibinde yer alan isimlerdendir. Acun Medya Prodüksiyon ekibi içerisinde olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı, Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı arasında voleybol maçında dikkat çeken anlar yaşandı.
İrem Kanan'ın tam adı Ahmet İrem Kanan'dır. Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisi olarak bilinmektedir.
Uzun süredir Acun Medya bünyesinde görev alan Kanan'ın aynı zamanda Ilıcalı ile yakın arkadaş olduğu söyleniyor.
SURVİVOR TEK TAŞ YÜZÜK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 68. bölümünde yarışmacılar tarihi ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Ödül ise Anneler Günü'ne özel olarak seçildi. Kazanan takımın annelerine 1'er karat tek taş verilecek. 5'te biten oyunda kazanan takım Gönüllüler oldu.
6 MAYIS SURVİVOR SEMBOL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da kadın yarışmacılardan sembolü Nisa kazanırken, Survivor'da erkek yarışmacılardan sembolü Yasin kazandı.
SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden isim Aşkım oldu.
Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayları gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli oldu.
SURVIVOR SMS SIRALAMASI
Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu.