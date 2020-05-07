Survivor'da voleybol oyununu kim kazandı sorusu yarışma programının sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Survivor'da bu akşam Nisa Bölükbaşı ve Evrim Keklik; Acun Medya'dan Acun Ilıcalı ve İrem Kanan arasında bir voleybol maçı oynandı. Maçı ilgiyle takip eden izleyiciler hangi takımın galip geldiğini merak ediyor. Peki, 7 Mayıs Survivor voleybol maçını hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...

7 MAYIS SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

7 Mayıs Survivor voleybol maçını hangi takımın kazandığı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Karşılaşmayı 3-2 Acun Medya takımı kazandı.