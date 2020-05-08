Survivor 7 Mayıs voleybol oyununda Nisa - Evrim ve Acun Ilıcalı - İrem Kanan ikilisi karşı karşıya geldi. Heyecanlı ve zorlu geçen oyunda Nisa ve Evrim kazanabildi mi? Survivor voleybol oyununu kazananlar için verilen ödül neydi, alabildiler mi? Survivor Anlat Bakalım oyununda bu kez hangi takım şanslı oldu? Ödülü Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşanan tüm gelişmeler…
SURVİVOR 7 MAYIS ÖDÜL OYUNU KİMİN OLDU?
2020 Survivor ünlüler gönüllülerde 7 Mayıs 2020 Perşembe (bugün) ödül için oynanan volayebol maçında Nisa - Evrim ikilisi karşı karşıya geldiği Acun Ilıcalı - İrem Kanan karşısında mücadeleci bir oyun sergiledi. Heyecanlı geçen karşılaşma sonunda maçın kazananı 3-2'lik skorla Acun Ilıcalı - İrem Kanan ikilisi oldu. Daha önce de voleybol karşılaşmasında bir araya gelen isimler Evrim Keklik tarafından başlatılan iddia sonrası tekrar voleybol sahasında buluştu. İlk maçta 3-2'lik skorla galip gelen Acun Medya ekibi bu akşamki maçın da galibi oldu. Karşılaşma sonunda kazanan takımı destekleyen yarışmacılara makarnadan sonra şekerpare tatlısı ödülü sunuldu.
SURVİVOR 7 MAYIS ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020 ünlüler gönüllülerin bugün yayınlanan 69. bölümünde yarışmanın oldukça eğlenceli geçen oyunlarından anlat bakalım, yine eğlenceli anlara sahne oldu. Zorlu geçen oyun sonunda en fazla puanı toplayan gönüllüler takımı kazanan taraf olurken, çikolatalı puding ödülünün de sahibi oldu.
SURVİVOR NİSA KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.