Survivor kim elendi? 5 Mayıs Survivor eleme adayları kimler oldu?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?



Survivor'da haftanın ilk eleme adayları gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli oldu. SMS oylamasında gönüllüler takımından Barış ve Ardahan, ünlüler takımından ise Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından bu hafta herhangi bir kadın elenmeyeceği için otomatik olarak Yasin ve Cemal Can da eleme potasına dahil oldu. Ünlüler takımından ise Mert Yunus Emre'yi, Ersin Aşkım'ı, Aycan ise Elif'i eleme adayı olarak gösterdi.

Böylece haftanın eleme adayları ünlüler takımından Yunus Emre, Elif ve Aşkım, gönüllüler takımından ise Berkan, Cemal Can ve Yasin oldu. Acun Ilıcalı bu 6 isim arasından en az SMS alan ismi açıkladı. Survivor'da bu hafta elenen isim Aşkım oldu. Aşkım Burçe Tunay Survivor'dan elendi.