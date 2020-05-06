Survivor kim elendi? 5 Mayıs Survivor eleme adayları kimler oldu?

Survivor finale doğru ilerlerken parkurlar da o yönde artıyor. Ödüllerin de yüksek olduğu Survivor oyunlarında her iki takım da canla başla mücadele veriyor. Bu hafta sonu Survivor'da iki eleme adayının ismi belirlenmişti ve gözler dün akşamki ada konseyinde belirlenecek olan SMS oylamasına çevrilmiştir. Peki SMS oylaması sonucu Survivor'a veda eden isim kim oldu? 5 Mayıs Survivor ada konseyinde neler yaşandı? Survivor 2020 hayallerine veda eden isim Ünlülüler de mi Gönüllülerden biri mi oldu? Tüm detaylar haberimizde…
SURVİVOR ELEME ADAYLARI HANGİ İSİMLERDİ?
SURVİVOR 2 MAYIS ELEME ADAYI
Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanması üzerine gönüllüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere oylama yaptı. Oylama sonucunda Berkan 3, Ardahan 2, Yasin ve Cemal Can'da 1'er oy aldı. Günün sonunda en fazla oyu alan Berkan haftanın ilk eleme adayı oldu.
3 MAYIS ELEME ADAYI
Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybedince ikinci eleme adayı olarak belirleyecekleri isimde bir strateji geliştirdi. Buna göre ikinci eleme adayı olan isim, her hafta SMS oylamasında birinci olan Mert olarak açıklandı.
SURVIVOR SMS SIRALAMASINDA KİMLER BİRİNCİ ÇIKTI?
Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu.
GÖNÜLLÜLER SMS SIRALAMASI
7.EVRİM
6.CEMAL CAN
5.YASİN
4.NİSA
3.BERKAN
2.ARDAHAN
1.BARIŞ
ÜNLÜLER SMS SIRALAMASI
7.SERCAN
6.AŞKIM BURÇE
5.ELİF
4.YUNUS EMRE
3.AYCAN
2.MERT
1.ERSİN
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da haftanın ilk eleme adayları gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli oldu. SMS oylamasında gönüllüler takımından Barış ve Ardahan, ünlüler takımından ise Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından bu hafta herhangi bir kadın elenmeyeceği için otomatik olarak Yasin ve Cemal Can da eleme potasına dahil oldu. Ünlüler takımından ise Mert Yunus Emre'yi, Ersin Aşkım'ı, Aycan ise Elif'i eleme adayı olarak gösterdi.
Böylece haftanın eleme adayları ünlüler takımından Yunus Emre, Elif ve Aşkım, gönüllüler takımından ise Berkan, Cemal Can ve Yasin oldu. Acun Ilıcalı bu 6 isim arasından en az SMS alan ismi açıkladı. Survivor'da bu hafta elenen isim Aşkım oldu. Aşkım Burçe Tunay Survivor'dan elendi.