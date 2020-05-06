Survivor Aşkım elendi mi? Survivor Aşkım kimdir? Survivor Aşkım nereli, boyu, yaşı kaç?

Survivor ada konseyinde hayallerine Aşkım veda etti ve yine duygusal anlar yaşandı. Ünlülüler takımında güzel performansları olan Aşkım eleme potasına girdi. Ünlüler strateji çizerek ilk eleme adayı olarak Mert'i belirleyip, kendilerinden bir yarışmacının gitmesini engellemek istemişlerdi. Evdeki hesap çarşıya uymadı ve Gönüllüler, Ünlüler takımlarının SMS oyları belli olduktan sonra Mert birinci olduğu için otomatik olarak potadan çıktı. Ersin'in ismini verdiği Survivor Aşkım ise adaya veda etti. Survivor Aşkım hakkında merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor.
SURVIVOR'DAN ELENEN İSİM AŞKIM OLDU!
Survivor'da haftanın ilk eleme adayları gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli oldu. SMS oylamasında gönüllüler takımından Barış ve Ardahan, ünlüler takımından ise Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından bu hafta herhangi bir kadın elenmeyeceği için otomatik olarak Yasin ve Cemal Can da eleme potasına dahil oldu. Ünlüler takımından ise Mert Yunus Emre'yi, Ersin Aşkım'ı, Aycan ise Elif'i eleme adayı olarak gösterdi.
Böylece haftanın eleme adayları ünlüler takımından Yunus Emre, Elif ve Aşkım, gönüllüler takımından ise Berkan, Cemal Can ve Yasin oldu. Acun Ilıcalı bu 6 isim arasından en az SMS alan ismi açıkladı. Survivor'da bu hafta elenen isim Aşkım oldu. Aşkım Burçe Tunay Survivor'dan elendi. Yakın arkadaşı olan Aycan, Aşkım'ın gidişinde hüzünlü anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.
SURVİVOR AŞKIM KİMDİR?
Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu, 162 cm boyundadır. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
Survivor 2020 Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;
12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.
İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.