Survivor'da bu akşam Berkan ve Yunus Emre kavgası dikkatleri çekerken yarışmada aynı zamanda eleme heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler anbean programı takip ederken Berkan Karabulut ve Yunus Emre yaşanan kavga akıllara "Survivor'da Berkan ve Yunus Emre neden kavga etti?" sorusunu getirdi. İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...
SURVİVOR'DA BERKAN İLE YUNUS EMRE KAVGASI
Dün oynanan ödül oyununda Nisa'nın parkura yaşanarak bağırmasının ardından Yunus Emre oldukça sinirlenmiş önce Nisa'ya ardından da Berkan'a öfkelenmişti. Bugün gerçekleşecek iletişim ödülü oyununda Berkan'ın kenardan Yunus Emre'ye "Efendi ol" diye bağırmasının ardından Yunus Emre daha fazla dayanamayarak karşılık verecek. "Bak sana efendiliği gösteririm, çok artistlik yapma oradan" diyen Yunus Emre, Berkan'dan "Ne diyorsun" yanıtını aldı.
SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. 2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.
Survivor 2020 Ünlüler takımında yer aldıktan sonra birleşme ardından bireysel olarak mücadele edecek olan Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde bir ailenin üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.
Sık sık okul değiştiren Berkan, bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor. 7 yaşında futbola başlayan Berkan Karabulut, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı.
2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.
Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye katılma nedenini ise şu sözlerle anlatıyor:
"4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.
Kolumda 2 sene önce yaptırdığım bir dövmem var, Fransızca "neden başladığını asla unutma" yazıyor. Onun üstünde de bir koi balığı var. Bunun anlamı Japon efsanesine göre ters akıntıya karşı giden bir nehirde azmi ve kararlılığı sayesinde nehrin sonuna ulaşıp ejderhaya dönüşen bir balık ."
YUNUS EMRE KİMDİR?
9.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.
Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.
17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.
Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019'da Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.
MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.