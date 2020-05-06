Esra Erol'da Atv canlı yayınında bugün, Semra Hanım ve Ali Erman ilk kez karşı karşıya geliyor. Semra Hanım'ın, 'Çocuğumu benden kaçırıyor' dediği Ali Erman konuşacak, yer yerinden oynayacak! Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.

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Ziyade evladına kavuşabilecek mi? Efkan çocuğunu Ziyade'ye teslim edecek mi? Efkan Sağlam olayında son durum ne? Bir tarafta resmi nikahlı karısı, diğer tarafta çocuğunun annesi... Türkiye bu kavgaya kilitlendi! Ziyade evladına kavuştu ancak Efkan'ın sözleri herkesi şoke edecek! Hepsi ve daha fazlası için;

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Bir gece vakti 3 çocuğunu ve eşini bırakıp terlikleriyle apar topar evi terk etti. Esra Erol, 1 haftadır haber alınamayan Dilek Yazgan'ı buldu. Dilek Yazgan kaçtı mı kaçırıldı mı? Dilek Yazgan gerçekleri saklıyor mu?

"Doğuma günler kala karım Kardelen Bilen, eski sevgilisine kaçtı" dedi! 8 aylık hamile olan Kardelen Bilen'den son dakika gelişmesi!

EVLİYKEN EVLENME VAADİYLE DOLANDIRILDI!

Altınlar, paralar, akılalmaz iddialar... Esra Erol'da canlı yayınına katılan Mustafa Bey, Hülya Hüsniye Hüsniye Çimen adında bir kadın tarafından dolandırıldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Mustafa Bey'in iddiaları üzerine araştırma yapıldı ve Hülya Hüsniye Hanım'ın evli olduğu ortaya çıktı. Türkiye günlerce onları konuştu. Mustafa ve Hülya Hüsniye'nin herkesi şoke edecek kararı!