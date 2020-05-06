TRT Uzaktan Erişim başvuru nasıl yapılır? Uzaktan Erişim yarışması başvuru ekranı!

UZAKTAN ERİŞİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzaktan Erişim Yarışmasına 0552 589 70 34 numaralı Whatsapp numarasından ya da TRT'nin sosyal medya hesaplarından iletişim kurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

UZAKTAN ERİŞİM YARIŞMASI NEDİR?

"Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını yenileyen TRT, birçok nostaljik yapımla birlikte yeni içeriklerini de izleyici karşısına çıkarıyor. Bu içeriklerden biri olan "Uzaktan Erişim", evde kalma döneminde çocukların televizyondan takip edebilecekleri eğitici, öğretici ve eğlendirici bir yarışma programı.

Her bölüm de TRT 1'in ilgiyle izlenen Tozkoparan dizisinin çocuk oyuncularıyla birlikte 3-4 çocuk yarışmacı, bilgisayar ortamında eğlenceli bir şekilde yarışırken izleyenler keyifli vakit geçirecek. Tozkoparan oyuncuları kimi zaman yarışmacıların rakibi kimi zaman da takım arkadaşı olacak.