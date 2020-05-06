TRT Uzaktan Erişim başvuru nasıl yapılır? Uzaktan Erişim yarışması başvuru ekranı!

Uzaktan Erişim başvurusu nasıl yapılır? TRT yarışması Uzaktan Erişim başvuru ekranı çocuklar ve ailelerinin merak konusu. Karantina sürecinde nostaljik programlarıyla evdekileri unutmayan TRT, çocuklara yönelik de yepyeni programlar yapıyor. Bu programlardan birisi de "Uzaktan Erişim" oldu. Çocukların büyük ilgi gösterdiği Uzaktan Erişim programı hem keyifli hem de öğretici formatıyla dikkat çekiyor. Bu yarışmaya evinizdeki bilgisayarınızdan siz de bağlanabilirsiniz. Peki, TRT Uzaktan Erişim başvurusu nasıl yapılır?
UZAKTAN ERİŞİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Uzaktan Erişim Yarışmasına 0552 589 70 34 numaralı Whatsapp numarasından ya da TRT'nin sosyal medya hesaplarından iletişim kurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
UZAKTAN ERİŞİM YARIŞMASI NEDİR?
"Ev Hayat Dolu" sloganıyla yayın akışlarını yenileyen TRT, birçok nostaljik yapımla birlikte yeni içeriklerini de izleyici karşısına çıkarıyor. Bu içeriklerden biri olan "Uzaktan Erişim", evde kalma döneminde çocukların televizyondan takip edebilecekleri eğitici, öğretici ve eğlendirici bir yarışma programı.
Her bölüm de TRT 1'in ilgiyle izlenen Tozkoparan dizisinin çocuk oyuncularıyla birlikte 3-4 çocuk yarışmacı, bilgisayar ortamında eğlenceli bir şekilde yarışırken izleyenler keyifli vakit geçirecek. Tozkoparan oyuncuları kimi zaman yarışmacıların rakibi kimi zaman da takım arkadaşı olacak.
Toplam beş etaptan oluşan program sırasıyla; Soru Maratonu, Boşluk Doldurmaca, Görsel/İşitsel Sorular, Çoktan Seçmeli ve Meydan Oku yarışlarıyla ekrana gelecek.
Çocuklar bu keyifli yarışmayla hem bilgilenecek hem de eğlenecek. Üstelik programda yarışmanın haricinde; "bugün evde günümü nasıl geçirdim" bölümüyle çocukların evde yaptıkları aktiviteler, yemeler, oyunlar ve deneyler de izleyici ile buluşacak. Uzaktan Erişim, hafta içi her gün TRT 1'de.