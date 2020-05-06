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    • 06.05.2020 16:01
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    • 06.05.2020 16:01
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    , aslen nereli? Survivor Yunus Emre ve Berkan kavgası!

    Acun Ilıcalı’nın sunduğu TV8’in sevilen yarışması Survivor 2020 heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Her akşam izleyicilerle buluşan Survivor’da oyunu kazanan takım ve kazanamayan takım arasında zaman zaman tansiyon yükseliyor. Survivor son bölümde oynanan oyunda da Yunus Emre ve Berkan arasında gerilimli anlar yaşandı. Survivor’da son birkaç bölümdür çok gergin olan Yunus Emre Acun Ilıcalı tarafından da sözlü bir şekilde uyarıldı. Bu gelişme üzerine , aslen nerelidir, boyu, yaşı kaç gibi sorular da merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı.

    Survivor Yunus Emre kimdir, aslen nereli?

    Survivor'da zor parkurlar ve kaybedilen ödüller yarışmacıları sadece beden olarak değil psikolojik olarak da zorluyor. Tartışmaların eksik olmadığı Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımındaki Yunus Emre'nin yaptığı sevinç hareketi Gönüllüler takımıyla gerilmelerine yol açtı. Özellikle Berkan ile ağız dalaşına giren Yunus Emre'yi sakinleşmesi için takım arkadaşları durdurdu. Survivor Yunus Emre ve Berkan'ın tartışmasından sonra Yunus Emre hakkındaki bilgiler de merak edildi, hepsini haberimizde bulabilirsiniz.

    SURVİVOR SON BÖLÜMDE YUNUS EMRE VE BERKAN KAVGASI EKRANA KİLİTLEDİ!

    SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

    9.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.
    Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.
    17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.

    Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019'da Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.
    MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.
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