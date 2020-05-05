SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden isim Aşkım oldu

Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayları gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli oldu.

SMS oylamasında gönüllüler takımından Barış ve Ardahan, ünlüler takımından ise Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından bu hafta herhangi bir kadın elenmeyeceği için otomatik olarak Yasin ve Cemal Can da eleme potasına dahil oldu. Ünlüler takımından ise Mert Yunus Emre'yi, Ersin Aşkım'ı, Aycan ise Elif'i eleme adayı olarak gösterdi.