Survivor yarışmasında finale doğru gidilirken verilen ödüllerin büyüklüğü de heyecan yarattı. Bu akşam oynanan ödül oyununda kazanan

takıma villa ödülü var. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da ödül takımları bayahı sevindirdi. Survivor'da ödül olarak verilen ev Marc Anthnony'indir. Malikane Miami'de yer alıyor. Bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony çok sayıda şarkısı ile tanınıyor. Peki oyunu takımlardan hangisi kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmayı hangi skorla tamamladı? Villa ödülü kimin oldu? Survivor ödülü lüks malikane hangi ülkede, nerede yer alıyor? İşte dünden bu yana gündemi meşgul eden soruların yanıtı…