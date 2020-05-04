Survivor yarışmasında finale doğru gidilirken verilen ödüllerin büyüklüğü de heyecan yarattı. Bu akşam oynanan ödül oyununda kazanan
takıma villa ödülü var. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da ödül takımları bayahı sevindirdi. Survivor'da ödül olarak verilen ev Marc Anthnony'indir. Malikane Miami'de yer alıyor. Bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony çok sayıda şarkısı ile tanınıyor. Peki oyunu takımlardan hangisi kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmayı hangi skorla tamamladı? Villa ödülü kimin oldu? Survivor ödülü lüks malikane hangi ülkede, nerede yer alıyor? İşte dünden bu yana gündemi meşgul eden soruların yanıtı…
SURVİVOR ÖDÜLÜ MALİKANE KİMİN?
Survivor'da ödül olarak verilen ev Marc Anthnony'indir. Malikane Miami'de yer alıyor. Bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony çok sayıda şarkısı ile tanınıyor.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020'nin 58. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. 26 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları oldukça zorlu anlar yaşadı. Yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Ünlüler takımı 10-8 skoruyla kazandı.
SURVIVOR'DA BU HAFTA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİMLER OLDU?
Survivor'da rekabet her geçen gün daha da artıyor. Çeyrek finale kalmak isteyen Ünlüler ile Gönüllüler yarışmacıları, inanılmaz mücadele veriyor. Survivor 2020'de Cumartesi ve Pazar günü iki ayrı dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlığı Ünlüler kazandı. Ada konseyinde oylama yapan Gönüllülerin eleme adayı Berkan Karabulut oldu.
Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler, Pazar günü 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Ünlüler, sakatlıkları devam eden Sercan ve Mert'ten yoksun olarak parkura çıktı. Bu dezavantaj ile çıktıkları oyunda dokunulmazlığı kaybettiler. Ada konseyinde strateji yaparak Mert Öcal'ı eleme adayı olarak çıkardılar. Survivor'da Salı günü Ünlüler ve Gönüllülerden ikişer eleme adayı daha katılacak. Altı aday arasından en az SMS alan kişi Survivor'a veda edecek.
TABLO ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Tablo ödülne yaklaşık 1 buçuk milyon insan oy kullandı ve Gönüllüler kazandı. Kişi başı 4'er tane ekler verilecek ödül
GÖREV OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2020'nin 65. bölümünde 2. dokunulmazlık oyunu öncesinde Acun Ilıcalı 1,5 milyon like alan resimlerden kazananı, yeni görevi ve ödülü açıkladı. Survivor 2020'de 3. görev oyununu kazanan takım belli oldu. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu öncesinde Ünlüler ile Gönüllülerin tablolarını Instagram hesabından paylaştığını ve 1.5 milyon beğeni aldığını söyledi. Gönüllüler takımı, Ünlüler takımına fark atarak görev oyununu kazandı. Bu sonuçla birlikte Gönüllüler takımı, havuçlu kek kazandı.