4 Mayıs Survivor yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da heyecan tüm hızı ile devam ediyor. Bu gece ödül oyunu yapılıyor ve ödül malikane. Bu bağlamda ünlüler ve gönüllüler takımı her şeyini ortaya koyuyor. Acun Ilıcalı, ödülü kazanan takımın 4 tane jet ski ile malikaneye gideceğini açıkladı. Villada 80'ler partisi de yapılacak. Hangi takımın ödül oyununu kazandığı araştırılmaya başlandı. Dün yapılan erzak oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. Peki 4 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor villa ödülünü hangi takım kazandı?