4 Mayıs Survivor yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da heyecan tüm hızı ile devam ediyor. Bu gece ödül oyunu yapılıyor ve ödül malikane. Bu bağlamda ünlüler ve gönüllüler takımı her şeyini ortaya koyuyor. Acun Ilıcalı, ödülü kazanan takımın 4 tane jet ski ile malikaneye gideceğini açıkladı. Villada 80'ler partisi de yapılacak. Hangi takımın ödül oyununu kazandığı araştırılmaya başlandı. Dün yapılan erzak oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. Peki 4 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor villa ödülünü hangi takım kazandı?
4 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNDA ÖDÜL NE?
Survivor 2020'de ödüller her hafta daha da büyüyor. Bugünkü ödül oyununda, geçen haftalarda ödül olarak verilen malikanede kalma yine var. Buna ek olarak jetski ile eve gitmek ve 80'ler partisi de diğer ödüller.
4 MAYIS PAZARTESİ ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde erzak yiyecek ödülü mücadelesi yaşandı. Oyundan önce seçim avantajını elde etmek isteyen takımlardan parkura ikişer kadın ve erkek yarışmacılar çıktı. Avantaj oyununu kazanan takım daha sonra Survivor ödül oyununda yarışmacı seçme şansı elde etti.
Survivor ödül oyununda kazananı bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara ise Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can kaldı. Survivor 2020'de büyük ödülü kazanan takımı ise son atışlar belirledi. Cemal Can, nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.
Bayrak yarışını kazanan ünlüler takımı Survivor'da ödül oyununu kazanmak için sıkı mücadele verdi. Sebze ve meyve erzak ödülünde oluşan oyunda yarışmacılar ter döktü. Oynanan oyunu bu hafta 10'a 7 skorla ünlüler takımı kazandı.
SMS sıralamasında sürpriz var
4 Mayıs 2020 Survivor Panorama programında Dominik'ten Acun Ilıcalı bağlandı ve ünlüler takımı ile gönüllüler takımı hakkında önemli açıklamada bulundu. Acun Ilıcalı, SMS sıralamalarında sürprizin olduğunu söyledi. Acun Ilıcalı: "SMS sıralamasında sürpriz var" dedi.
SURVIVOR'DA BU HAFTA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİMLER OLDU?
Survivor'da rekabet her geçen gün daha da artıyor. Çeyrek finale kalmak isteyen Ünlüler ile Gönüllüler yarışmacıları, inanılmaz mücadele veriyor. Survivor 2020'de Cumartesi ve Pazar günü iki ayrı dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlığı Ünlüler kazandı. Ada konseyinde oylama yapan Gönüllülerin eleme adayı Berkan Karabulut oldu.
Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler, Pazar günü 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Ünlüler, sakatlıkları devam eden Sercan ve Mert'ten yoksun olarak parkura çıktı. Bu dezavantaj ile çıktıkları oyunda dokunulmazlığı kaybettiler. Ada konseyinde strateji yaparak Mert Öcal'ı eleme adayı olarak çıkardılar. Survivor'da Salı günü Ünlüler ve Gönüllülerden ikişer eleme adayı daha katılacak. Altı aday arasından en az SMS alan kişi Survivor'a veda edecek.
TABLO ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Tablo ödülne yaklaşık 1 buçuk milyon insan oy kullandı ve Gönüllüler kazandı. Kişi başı 4'er tane ekler verilecek ödül
GÖREV OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2020'nin 65. bölümünde 2. dokunulmazlık oyunu öncesinde Acun Ilıcalı 1,5 milyon like alan resimlerden kazananı, yeni görevi ve ödülü açıkladı. Survivor 2020'de 3. görev oyununu kazanan takım belli oldu. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu öncesinde Ünlüler ile Gönüllülerin tablolarını Instagram hesabından paylaştığını ve 1.5 milyon beğeni aldığını söyledi. Gönüllüler takımı, Ünlüler takımına fark atarak görev oyununu kazandı. Bu sonuçla birlikte Gönüllüler takımı, havuçlu kek kazandı.