Eylem Tertemiz ve Simge Tertemiz'in babası balkondan düşerek hayatını kaybetti!
Manken Simge ile modacı kardeşi Eylem Tertemiz'in Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan babası Metin Tertemiz, oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Tertemiz'in cenazesi, yakınlarının ağıtları eşliğinde otopsi için morga götürülürken, haberi İstanbul'da alan Simge Tertemiz, babasıyla fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak acı haberi duyurdu.
04.05.2020 14:58
- Son Güncelleme: 04.05.2020 15:17
"Canım babam, çınarım, Hakk'ın rahmetine kavuştun melek oldun. Acımız tarifsiz, gidişin çok erken oldu. Sana gelişimiz çok çaresiz. Hakkını helal et babam. Hakkını helal et. Yüce Rabbimin rahmeti üzerine olsun, mekanın cennet olsun. Seni sonsuza dek seviyorum. Seni hep bu gülüşünle, esprilerinle, aydınlık görüşlerinle yolumuz, ışığımızsın."
DİĞER GALERİLER