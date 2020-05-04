RAMAZAN İMSAKİYE
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Eylem Tertemiz ve Simge Tertemiz'in babası balkondan düşerek hayatını kaybetti!

Manken Simge ile modacı kardeşi Eylem Tertemiz'in Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan babası Metin Tertemiz, oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Tertemiz'in cenazesi, yakınlarının ağıtları eşliğinde otopsi için morga götürülürken, haberi İstanbul'da alan Simge Tertemiz, babasıyla fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak acı haberi duyurdu.

04.05.2020 14:58 - Son Güncelleme: 04.05.2020 15:17
Eylem tertemiz ve Simge Tertemiz'in babası balkondan düşerek hayatını kaybetti!

Sunucu Simge Tertemiz'in İskenderun'da liman acenteciliği yapan babası Metin Tertemiz, sabaha karşı ablasıyla yaşadığı Yenişehir Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düştü.

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Eylem tertemiz ve Simge Tertemiz'in babası balkondan düşerek hayatını kaybetti!

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tertemiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Tertemiz'in cenazesi, yakınlarının ağıtları eşliğinde otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eylem tertemiz ve Simge Tertemiz'in babası balkondan düşerek hayatını kaybetti!

Haberi İstanbul'da alan Simge Tertemiz, babasıyla fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Tertemiz, paylaşımında şunları dile getirdi:

Eylem tertemiz ve Simge Tertemiz'in babası balkondan düşerek hayatını kaybetti!

"Canım babam, çınarım, Hakk'ın rahmetine kavuştun melek oldun. Acımız tarifsiz, gidişin çok erken oldu. Sana gelişimiz çok çaresiz. Hakkını helal et babam. Hakkını helal et. Yüce Rabbimin rahmeti üzerine olsun, mekanın cennet olsun. Seni sonsuza dek seviyorum. Seni hep bu gülüşünle, esprilerinle, aydınlık görüşlerinle yolumuz, ışığımızsın."

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