Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisi nedeni ile evlerine kapanan vatandaşlar, sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Corona virüsün ülkemizde görülmesi ile evlerinde kalan vatandaşlar arasında daha önce Quarantine Pillow Challenge olarak başlatılan yastık ve kemerle yapılan akıma ünlüler de uymuştu.

Karantinada evlerinden çıkmayan ünlüler bu kez de sosyal mesafeli dövüş akımı ile gündemde! Evde vakit geçirirken boş durmayan ünlüler çılgın akımlardan geri kalmıyor. İlk olarak Hollywood dublörlerinin yaptığı sosyal mesafeli dövüş akımı daha sonra Holywood aktrisleri tarafından sürdürüldü. Şimdi ise Türk ünlüler çektikleri video ile akıma dahil oldular.

Demet Akalın, Şafak Sezer, Özlem Yıldız, Buse Varol gibi ünlü isimlerin yer aldığı video sosyal mesafe dövüşü akımıyla büyük ilgi gördü.