Enis Arıkan yastık ve kemerle yapılan Pillow Challenge'a katıldı sosyal medya yıkıldı! 'En iyisi sensin Enis'
Sosyal medyada Quarantine Pillow Challenge olarak başlatılan yastık ve kemerle yapılan yeni akıma tabii ki ünlüler de katıldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisi nedeni ile evlerine kapanan vatandaşlar, sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Şeyma Subaşı, Dila Tarkan, Eda Taşpınar gibi isimlerin katıldığı yeni akıma oyuncu Enis Arıkan da dahil oldu! Instagram'dan yayınladığı komik videolarla dikkat çeken Enis Arıkan, yastık ve kemerle yapılan Pillow Challenge paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarını kahkaha boğdu. İşte ünlüler, influencer'lar ve sosyal medya kullanıcılarının son gözdesi Pillow Challenge fotoğrafları....
08.04.2020 15:21
- Son Güncelleme: 08.04.2020 15:34
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