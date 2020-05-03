Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 3 Mayıs canlı izle! En güncel magazin haberleri!

Magazin haberlerini eğlenceli üslupları ile masaya yatıran ikili Müge ve Gülşen'in 2. Sayfa programı hergün merakla takip ediliyordu. Şimdi ise hafta içi sabah saatlerinde ikiliyi göremeyen izleyiciler meraklandı. En güncel magazin olaylarını takip eden Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın yayın günü değişti, haberimizde yeni bilgileri bulabilirsiniz. İnternette sıkça aratılan 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen'in hayatına dair detayları da haberimizde derledik. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel kimdir? Sorularının yanıtlarını da haberimizde bulabilirsiniz.
MÜGE VE GÜLŞEN İLE 2. SAYFA NE ZAMAN?
2. Sayfa yayın günü değişti ve artık Cumartesi ve Pazar günleri saat 09:45'te Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. 2 Mayıs Cumartesi günü Gülben Ergen, Bekir Aksoy, eşi ve bebekleri Asil ile Çetin Altay, eşi ve bebeği evlerinden canlı bağlanarak konuk oldu. Spor eğitmeni Gökçen Arıkan ise evde yapılabilecek egzersizleri izleyicilere göstermeye devam edecek.
MÜGE DAĞISTANLI ERDOĞAN KİMDİR?
1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Müge Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı yapmış ve magazin müdürü olarak görev almıştır. Radikal Gazetesi bünyesinde de çalışmış olan Müge Dağıstanlı, burada da yine sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları yazmıştır.
2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.
Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmuştur. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.
Müge Dağıstanlı şimdilerde Kanal D ekranında Gülşen Yüksel Salt ile birlikte 2. Sayfa programını sunmaktadır. Müge Dağıstanlı, 2017 yılında Reha Erdoğan ile dünya evine girmiştir.
GÜLŞEN YÜKSEL SALT KİMDİR?
24 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğmuş olan Gülşen Yüksel yengeç burcudur. Sanatçı 53 kilogram ve 164 boyundadır. Göz rengi kahverengi ve saç rengi de kahverengidir. Ekranlarda sık sık karşılaştığımız sanatçı sunuculuk yapmaktadır. Sunuculuğunu ise şuan 2. Sayfa adındaki programla yapmakta ve bu programı Müge Dağıstanlı ile beraber sunmaktadır. Gülşen Yüksel Vatan gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. Bu gazeteden sonra ise Sabah Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında ise 2. Sayfa adındaki programın sunuculunu yapmaya başlamıştır.