Bir tarafta resmi nikahlı karısı, diğer tarafta çocuğunun annesi... Herkesi şoke eden büyük yüzleşme! Efkan bu sabah apar topar ortadan kayboldu! Gül Lale'nin kararı ne? Ziyade neden her yerde Efkan'ı aradı? Türkiye bu kavgaya kilitlendi! Ayfer Domur Esra Erol'da canlı yayınında konuşuyor! "Eşim Zuhal, engelli maaşını almaya başladıktan sonra annesi Ayfer Domur, eşimi benden uzak tutuyor" diyen Ramazan Hakverdi doğruları mı söylüyor? Taraflar canlı yayında karşı karşıya geliyor! Son dakika gelişmeleri için;

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Türkmenistan uyruklu Ziyade ile Efkan Sağlam'ın yüzleşmesinde son durum! Efkan Sağlam'ın karısı Gül Lale, gözyaşları içerisinde isyan etti! İhanet iddialarına Ziyade ne yanıt verecek? Efkan Sağlam'ın karısı Gül Lale'nin çok konuşulacak sözler ve Efkan'dan şok kararı! Konuşulmayanlar konuşulacak, son sözler stüdyoda söylenecek! İhanet, şiddet ve herkesi şoke edecek iddialar!

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Ayfer Domur Esra Erol'da canlı yayınında konuşuyor! "Eşim Zuhal, engelli maaşını almaya başladıktan sonra annesi Ayfer Domur, eşimi benden uzak tutuyor." diyen Ramazan Hakverdi doğruları mı söylüyor? Taraflar canlı yayında karşı karşıya geliyor! Bu iddia çok konuşulacak, bu sözler ortalığı karıştıracak! "Kayınvalidem Ayfer, 2.5 yıldır zihinsel engelli eşim Zuhal'i zorla alıkoyuyor" dedi. Ramazan Bey'den şok sözler!

"Çocuğumu kaçırdı" dedi ortalık karıştı! Türkiye bu kavgaya kilitlendi! Ziyade ve Efkan Sağlam Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya!

Önce evini bastılar sonra apar topar arabaya bindirip kaçırdılar! 1 haftadır kimsenin haber alamadığı 22 yaşındaki Sema'nın, evli ve 3 çocuk babası Halit Asiltürk tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Bulunan Sema Badan, Esra Ero'da canlı yayınında! Esra Erol'da canlı yayınında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 28 Nisan Salı Atv Esra Erol'da canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!