Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 30 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Gelinim Mutfakta 514. Bölüm Fragmanı yayında! Elif, Hüsniye Hanımı tehlikeli birisi olarak ilan ediyor!

Elif, Hüsniye Hanıma "Dikkat Tehlike" yazan bir pankart veriyor. Bu yaftalama üzerinden gelin ve kaynanalar arasında tartışma çıkıyor. Özellikle Hatice, kaynanası Hüsniye Hanımın çekilmek istenilen duruma karşı sert tepki veriyor. Olaylar sonrasında Çiğdem Hanıma varıyor. Çoğunluk Çiğdem Hanımın tehlikeli olduğu üzerinde hem fikir oluyorlar.



GELİNİM MUTFAKTA 30 NİSAN PUAN DURUMU BELLİ OLDU!



Günün en yüksek puanını alan gelin 15 puan ile Neslihan oldu.

Hatica 14 puan aldı.

İkinci en düşük puanı alan gelin 9 puanla Güngor oldu.

Günün en düşük puanını alan gelin 7 puan ile Elif oldu.

