Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 30 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu

Hafta için her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta lezzet yarışmasında gelinler hünerlerini sergiliyor. Peki bugünün puan durumu nasıl oldu? Gelinim Mutfakta günün birincisi belli oldu mu? Yarın Gelinim Mutfakta haftanın finali yaşanacağı için yarışmacılar gergin, özellikle Gelinim Mutfakta yarışmacısı olan Elif'in, Hüsniye Hanıma "Dikkat Tehlike" yazan bir pankart vermesi büyük tartışmaların da başlamasına neden oldu.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Gelinim Mutfakta 514. Bölüm Fragmanı yayında! Elif, Hüsniye Hanımı tehlikeli birisi olarak ilan ediyor!
Elif, Hüsniye Hanıma "Dikkat Tehlike" yazan bir pankart veriyor. Bu yaftalama üzerinden gelin ve kaynanalar arasında tartışma çıkıyor. Özellikle Hatice, kaynanası Hüsniye Hanımın çekilmek istenilen duruma karşı sert tepki veriyor. Olaylar sonrasında Çiğdem Hanıma varıyor. Çoğunluk Çiğdem Hanımın tehlikeli olduğu üzerinde hem fikir oluyorlar.
GELİNİM MUTFAKTA 30 NİSAN PUAN DURUMU BELLİ OLDU!
Günün en yüksek puanını alan gelin 15 puan ile Neslihan oldu.
Hatica 14 puan aldı.
İkinci en düşük puanı alan gelin 9 puanla Güngor oldu.
Günün en düşük puanını alan gelin 7 puan ile Elif oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 29 NİSAN GÜNÜ BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?
Gelinim Mutfakta'nın 29 Nisan 2020'de yayınlanan son bölümünde günün en yüksek ve en düşük puanını alan gelin belli oldu.
Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 17 puanla Elif oldu.
Güngör Hanım: 8 puan
Hatice Hanım: 11 puan
Neslihan Hanım: 12 puan
Elif Hanım: 17 puan