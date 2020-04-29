Survivor Elif kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?

SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜLÜ NEYDİ, HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'un dün yayınlanan 59.bölümünde, her iki takım da ödül oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Sercan'ın sakatlığı ve Gizem'in panik atağı nedeniyle ikisi yarışamadı. Bu kez ödül Lunapark eğlencesi ve malikanede geçirecekleri harika bir gün oldu. Burada annelerinin de yemeklerini yiyeceklerdi. Ödülünü almak isteyen yarışmacılar ellerinden geleni yaptı. Başlarda kafa kafaya giden skor daha sonra fark açtı ve Survivor'da ödül oyununu 10'a 8 skorla gönüllüler takımı kazandı.



Acun Ilıcalı'nın lüks malikaneyi öve öve bitiremediği evin kime ait olduğunu, ev sahibinin özel isteği ile söylemeyeceğini sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti. Lüks evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu açıkladı. Hatipoğlu ödül olarak verilen evin Marc Anthnony'in olduğunu söyledi. Malikane Miami'de yer alıyor. Bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony çok sayıda şarkısı ile tanınıyor.