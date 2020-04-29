Survivor Elif kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?

Survivor finale doğru ilerlerken parkurlar daha da zorlaşmaya ve ödüller de bu oranda büyümeyen başladı. Survivorda bazı yarışmacılar hem performanslarıyla hem de adadaki davranışlarıyla daha bir ön plana çıkıyor. Survivor Elif Yıldırım Gören'in gerçek hayatındaki özel yaşamı da merak edilen bilgiler arasında yer alıyor. Aynı zamanda Survivor'da adadan son giden ismin kim olduğunu haberimizde bulabilirsiniz.
SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.
1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
SURVİVOR'DAN 28 NİSAN HAFTASINDA KİM ELENDİ?
Survivor'da her Cumartesi ve Pazar günleri halk oylaması yapılıyor, çıkan sonuç ile birlikte eleme adayları belli oluyor. 25 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybedince bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Yapılan ada oylaması sonucunda adı en çok çıkan Yunus Emre, Ünlülerin ilk eleme adayı oldu.
26 Nisan Pazar günü Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Bu sefer galip gelen Ünlüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllülerin ada konseyinde çıkardıkları eleme adayı ise Gizem oldu.
SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜLÜ NEYDİ, HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'un dün yayınlanan 59.bölümünde, her iki takım da ödül oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Sercan'ın sakatlığı ve Gizem'in panik atağı nedeniyle ikisi yarışamadı. Bu kez ödül Lunapark eğlencesi ve malikanede geçirecekleri harika bir gün oldu. Burada annelerinin de yemeklerini yiyeceklerdi. Ödülünü almak isteyen yarışmacılar ellerinden geleni yaptı. Başlarda kafa kafaya giden skor daha sonra fark açtı ve Survivor'da ödül oyununu 10'a 8 skorla gönüllüler takımı kazandı.
Acun Ilıcalı'nın lüks malikaneyi öve öve bitiremediği evin kime ait olduğunu, ev sahibinin özel isteği ile söylemeyeceğini sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti. Lüks evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu açıkladı. Hatipoğlu ödül olarak verilen evin Marc Anthnony'in olduğunu söyledi. Malikane Miami'de yer alıyor. Bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony çok sayıda şarkısı ile tanınıyor.