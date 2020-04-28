Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda, gözü yaşlı annenin kızı Sema Badan canlı yayında konuşuyor! Annesi kaçırıldığını iddia etti, Sema "Kendi isteğimle duruyorum" dedi. Sema Badan zorla mı tutuluyor?

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"Çocuğumu kaçırdı" dedi ortalık karıştı! Türkiye bu kavgaya kilitlendi! Ziyade ve Efkan Sağlam Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya!

Önce evini bastılar sonra apar topar arabaya bindirip kaçırdılar! 1 haftadır kimsenin haber alamadığı 22 yaşındaki Sema'nın, evli ve 3 çocuk babası Halit Asiltürk tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Bulunan Sema Badan, Esra Ero'da canlı yayınında! Esra Erol'da canlı yayınında bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 28 Nisan Salı Atv Esra Erol'da canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!