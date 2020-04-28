TV 8 ekranlarında izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da pazar gününden itibaren dikkat çeken gelişmeler art arda yaşanıyor. Bu akşam programı ekranları başına takip eden izleyiciler yarışmacıların hayatını araştırıyor. Peki, Survivor Aşkım kimdir? Aşkım Burçe Tunay boyu kaç, kaç yaşında, nerelidir? İşte hayatı...
SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
Aşkım Burçe Tunay, 12.05.2000'de İstanbul'da doğdu. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadı. 2006 yılında ailesi ile birlikte Kayseri'ye taşındı. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladı. 2010 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a geri döndü. 2010'dan beri İstanbul'da yaşayan Aşkım Burçe Tunay, 2013 yılında milli takım sporcusu oldu. Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyundadır.
Okuduğu Okullar:
2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu
2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi
2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi
2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi
2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)
2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)
Başarıları:
Yurtiçi:
2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik
2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük
2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik
2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik
Yurtdışı:
2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)
2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)
2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)
2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)
SURVİVOR NİSA YARIŞMADAN AYRILACAK MI?
Survivor'a adapte olmakta zorlanan Nisa'nın Survivor'dan çekilip çekilmeyeceğini merak konusu oldu. Daha önce de gitmek isteyen ve ağlayan Nisa'nın ne karar vereceği merak konusu oldu.
Yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımında yarış devam ediyor. Gönüllüler takımında yer alan Nisa, yarışma sırasında ağlamaya başlıyor.
Yasin tarafından da uyarılan ve diğer alanda beklemesi söylenen Nisa, 'olmuyor' diyerek üzüntüsünü dile getiriyor.
Daha sonra Acun Ilıcalı, "Kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam edebilir. Bize net olarak başvuruyorsa da yarışmadan elenmesine müsaade ederiz" dedi. Nisa'nın ne karar vereceği ise merak konusu oldu.