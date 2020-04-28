SURVİVOR NİSA YARIŞMADAN AYRILACAK MI?

Survivor'a adapte olmakta zorlanan Nisa'nın Survivor'dan çekilip çekilmeyeceğini merak konusu oldu. Daha önce de gitmek isteyen ve ağlayan Nisa'nın ne karar vereceği merak konusu oldu.

Yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımında yarış devam ediyor. Gönüllüler takımında yer alan Nisa, yarışma sırasında ağlamaya başlıyor.

Yasin tarafından da uyarılan ve diğer alanda beklemesi söylenen Nisa, 'olmuyor' diyerek üzüntüsünü dile getiriyor.

Daha sonra Acun Ilıcalı, "Kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam edebilir. Bize net olarak başvuruyorsa da yarışmadan elenmesine müsaade ederiz" dedi. Nisa'nın ne karar vereceği ise merak konusu oldu.