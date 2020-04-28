Ekranların heyecanla takip edilen programı Survivor'da Nisa'nın ağlaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler Nisa'nın yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağını merak ederken programın yayınlandığı saatte yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Peki, Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Nisa Survivor'dan ayrılacak mı, elenecek mi? İşte merak edilen detaylar...
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.
Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor. Nisa'nın boyunun 1.70 olduğu internette yer alan bilgiler arasında.
SURVİVOR NİSA YARIŞMADAN AYRILACAK MI?
Survivor'a adapte olmakta zorlanan Nisa'nın Survivor'dan çekilip çekilmeyeceğini merak konusu oldu. Daha önce de gitmek isteyen ve ağlayan Nisa'nın ne karar vereceği merak konusu oldu.
Yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımında yarış devam ediyor. Gönüllüler takımında yer alan Nisa, yarışma sırasında ağlamaya başlıyor.
Yasin tarafından da uyarılan ve diğer alanda beklemesi söylenen Nisa, 'olmuyor' diyerek üzüntüsünü dile getiriyor.
Daha sonra Acun Ilıcalı, "Kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam edebilir. Bize net olarak başvuruyorsa da yarışmadan elenmesine müsaade ederiz" dedi. Nisa'nın ne karar vereceği ise merak konusu oldu.
21 NİSAN SURVİVOR KİM ELENDİ?
Eleme adayları olarak Gönüllülerden Gizem, Ardahan ve Yasin, Ünlülerden Ezgi, Yunus Emre ve Elif belirlenmişti. Oylama neticesinde en az oyu alan Ezgi adaya veda eden isim oldu.
21 NİSAN SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI
Gönüllüler takımında ise SMS oylamasıyla en çok oyu alan Barış Gizem'in, Evrim Ardahan'ın, Cemal Can ise Yasin'in ismini verdi. Ezgi ise takım oylamasıyla eleme potasında yer alıyordu.
Acun Ilıcalı en az oyu alan Ezgi'nin adaya veda eden isim olduğunu açıkladı.