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    • 27.04.2020 16:37
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    Son dakika haberleri: hayatını kaybetti! 64 yaşındaki Nur Yerlitaş neden öldü?

    Son dakika haberine göre hayatını kaybetti! Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuş ve zor günler geçirmişti. Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği moda programlarıyla tanındı. Nur Yerlitaş'ın ölüm nedeni ne?

    Nur Yerlitaş hayatını kaybetti!

    Ünlü modacı 'tan sevenlerini üzen bir haber geldi. Son dakika bilgilerine göre; Beyin kanseri teşhisi sonrası oldukça zor zamanlar yaşayan Nur Yerlitaş son dakika magazin haberine göre vefat etti!

    NUR YERLİTAŞ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

    Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın ölüm sebebi ile ilgili henüz yakınlarından açıklama yapılamadı.

    NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

    Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi.

    YER ALDIĞI PROGRAMLAR

    Bak Kim Dans Ediyor (2007)
    Yemekteyiz (2010)
    Bugün Ne Giysem (2011)
    Bu Tarz Benim (2014)
    İşte Benim Stilim (2015-2017)
    Maral: En Güzel Hikâyem (2015) – 9. bölüm
    "Türkan" – Demet Akalın (2011)
    "Karagözlüm" – Serkan Kaya

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