Salı akşamları izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta yaşanacak olaylar ortalığın karışmasına neden olacak. Aksiyonun dorukta olduğu geçen haftaki bölümde verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçti. Hızır ve Alparslan'ı masadan gönderme kararı aldı. Bölümün ardından heyecanla beklenen EDHO 165. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin sezon finali bölümü fragmanı...
EDHO 165. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Bizim dostumuz yok!"
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır.
FEYYAZ'IN HAİN PLANLARI
Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.
KASAPLAR'DAN ÇAKIRBEYLİLER'E SUİKAST PLANI
Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.
İLYAS VE BEHZAT KARŞI KARŞIYA
Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır.
FAÇALI VE ÇAKIRBEYLİ AİLELERİ NE YAPACAK?
Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır.
HAŞMET'İN BEHZAT'I DA KAYBETMESİ AN MESELESİ
Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Amaçlarına ulaştılar, beni yıktılar!"
Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir.
GÖZLER ÇAKIRBEYLİLERE ÇEVRİLİYOR
Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir. Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır.
HAŞMET VE TİPİ HAREKETE GEÇİYOR
Başta Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri ise eli kolu bağlı bir şekilde beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler.
MASADA YENİ KARAR
Verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer.
HIZIR VE ALPARSLAN MASADAN AYRILACAK MI?
Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.