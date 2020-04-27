Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Nisan 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hülya Hüsniye'nin Mustafa'ya son teklifi herkesi şoke edecek! Evladına hasret acılı bir anne! 16 aylık çocuğunun babası tarafından kendisinden kaçırıldığını iddia eden Ziyade Hanımın isyanı! Mustafa Beyin resmi nikahlı eşi Hesna sessizliğini bozacak mı? Zihinsel engelli eşinin kayınvalidesi tarafından alıkonulduğu söyleyen Ramazan'ın büyük isyanı! Evli kızı Sebahat Yılmaz 12 Mart gecesi Muhammet Karabulut tarafından kaçırıldı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri için;

ATV ESRA EROL CANLI YAYIZ İLE 27 NİSAN PAZARTESİ - TIKLA

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Canlı yayına katılan Mustafa Bey, "Evliyim ama evlilik vaadiyle dolandırıldım" dedi herkes şoke oldu. İddiaların odağındaki isim Hülya Hüsniye Çimen, Esra Erol'da canlı yayınına katıldı, iddiaları yanıtladı. Hüsniye hanım hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke ederken, Esra Erol duydukları karşısında çileden çıktı.

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ESRA EROL'DAKİ HÜLYA HÜSNİYE ÇİMEN OLAYI NEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına bugün konuk olarak katılan kişiler herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Programa katılan Mustafa, Hüsniye Çimen adında bir kadın tarafından dolandırıldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Mustafa isimli kişinin bu iddiası üzerine araştırma yapıldı ve bahsi geçen kadının evli olduğu ortaya çıktı.

Mustafa'nın, bu kadınla evli olduğunu bildiği halde imam nikahı kıydığı iddia ediliyor. Hüsniye Çimen ise Mustafa Bey ile evlenmek için birlikte olduklarını ancak kandırıldığını ifade etti. Hüsniye Çimen'in canlı yayında anlattıkları tüm stüdyoyu şok etti.

Çocukları ve kocası Çorum'da olan kadın, bir yandan da İstanbul'a gidip geliyor. Kocasının trafik kazası sonrasında yatağa bağlı kaldığı ve çocukları ile birlikte çaresizlik içinde yaşadıkları öğrenildi. Tanıkların ifadeleri şaşırttı Programa telefon ile bağlanan görgü tanıkları, Hüsniye Çimen'in dolandırıcı olduğunu ve birkaç kişiyi daha aynı yöntemle dolandırdığını söyledi.

Tanıklardan biri olan başka bir kadın, ''Esra hanım o kadına inanmayın. Sürekli kendini acındırıp herkesten para alıyor, aldıktan sonrada ortadan kayboluyor. Çocuğunun cenazesine bile gelmedi. Biz bu kadının her şeyini biliyoruz.''dedi. Çocuğunun kan parasını alıp kaçtı Ayrıca hayatını kaybeden oğlu için sigortadan aldığı 40 bin lirayı İstanbul'da harcadığı belirtiliyor.

5 küçük altın ve 70 bin lira kaptırdım Programa katılan Mustafa isimli kişi ise, Hüniye Çimen'in 5 küçük altın ve 70 bin lirasını aldığını ileri sürdü. Mustafa bey, kadının polise teslim edilmesi gerektiğini ifade ederek, parasını da geri istedi.

ESRA EROL: ÖLMÜŞ OĞLUNUZUN KANINI EMEN BİRİSİNİZ!

Duydukları karşısında çılgına dönen Esra Erol, Hüsniye Çimen'e, "Siz, ölmüş oğlunuzun kanını emen birisiniz! Kan parasını kendi çıkarınız için almış birisiniz. Dilerim diğer tarafta yaptıklarınızın karşılığını ödersiniz!" dedi.