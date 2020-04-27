Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında dün merak edilen bir olay gündemde oldukça etki bıraktı. Survivor'un güzel ve iddialı yarışmacılarından biri olan Aycan Yanaç'ın dünkü iletişim ödülünde arkadaşlarıyla şifreli konuşması sevgilisi tarafından aldatıldığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Ödül sonrası mutsuz ve moralinin bozuk olduğu görülen Survivor Aycan Yanaç gerçekten aldatıldı mı? AYÖ şifresi nedir? İşte merak edilen sorunun yanıtı…
"KADER AĞLARINI ÖRDÜ"
Ilıcalı'nın Aycan Yanaç'ın 2 hafta önceki iletişim ödülünde arkadaşıyla olan şifreli konuşmasını paylaşması ilginç anlara sahne oldu. Acun llıcalı konseyde yaptığı konuşmada, Aycan'ın arkadaşıyla yaptığı şifreli konuşmayı açıkladı. Aycan'dan da izin alarak açıklama yaptığını söyleyen Ilıcalı şunları söyledi: "Aycan'ın moralsiz olduğunu hissettim. Konseyde Aycan'a sordum. 'Bir haber aldım' dedi. 'Bizden ve yarışmacılardan alamazsın bu nasıl bir haber?' dedim. Bir hafta önceki iletişim ödülünde kaybettiğini öğrendik ve iki hafta önceye döndük. Aycan o zaman iletişimi kazanmıştı. Aycan her zamanki gibi bu ödülün de mutluluğuyla iletişim noktasına doğru yola çıktı. İstanbul'da ve Almanya'da bıraktığı arkadaşlarıyla güzel bir sohbet yapacağını düşündü ama kader ağlarını ördü."
"BİLGİYİ ÖYLE BİR VERKİ SADECE BEN ANLAYAYIM"
Aycan bundan aylar önce Survivor'a giderken çok yakın bir arkadaşıyla görüştü ve bir iletişim ödülü olduğu zaman belli konularda kendisine bilgi vermesini istedi. Ancak Aycan 'O bilgiyi öyle ver ki sadece sen ve ben anlayalım' dedi. Aycan'ın arkadaşının adı Asena idi. Asena ve Aycan bu gizliliğe yemin ederek vedalaştılar ve Aycan Survivor'a doğru yola çıktı. Survivor macerasının tam ortasında ise beklenen gün geldi. Aycan ve Asena'nın konuşma hakkı doğmuştu. Ama bu grup konuşması olduğu için 3 değişik arkadaşı daha bu gruba dahil olmuştu. Aycan heyecanlı bir şekilde yazışmaya başladı. Arkadaşları gerekli gereksiz 'Sen çok iyisin, süpersin' diye konuşurken Aycan'ın aklı o sırada başka bir yerdeydi. Onun tek merak ettiği konu ve konuşmak istediği tek kişi vardı aslında. Aycan beklenen konuya girdi. Aycan'ın sorusu 'ne haber?' idi. "
"BÜTÜN ŞİFREYİ VERDİ"
Asena beklenen cevabı aldı ve 3 harfi yazdı. Bu aralarındaki şifreydi. Aycan bundan bizim anladığımızın belki yüz katını anladı. O üç harf 'a, y ve ö' idi. Asene 'a, y ve ö' yazdığı zaman Aycan'dan cevap 'Bebe hatırladım' oldu. Asena 'Biz bize yeteriz değil mi?' diyerek bütün şifreyi verdi"Acun Ilıcalı, açıklamasıyla şaşkına dönen Aycan ise ne diyeceğini bilemeyince gülümsemekle yetindi.
AYCAN YANAÇ ALDATILDI MI?
Survivor 2020'nin 25 Nisan'da gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı ve Aycan Yanaç arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Acun Ilıcalı, moralini bozuk görüyorum diye sözü Aycan'a bıraktı. Aycan, kısa bir süre önce kötü bir haber aldığını ama bunu oyunlara yansıtmamaya çalıştığını söyledi. Acun Ilıcalı ise bu haberi gizlice alamayacağını, kazanılan iletişim oyununda bu konuşmanın geçtiğini, bu olayı çözeceğini söyledi. Aycan ise buna karşılık şifreli konuştuklarını, anlayamayacağını iddia etti. Aycan'ın iletişim ödülündeki şifreli mesajının da AYÖ harfleri olduğu ortaya çıktı. Bu 3 harf ardından Aycan Yanaç'ın aldatıldığı iddiaları gündeme geldi. Özel hayatıyla ilgili çok fazla bilgi vermeyen Aycan Yanaç'ın sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.
SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.
Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.