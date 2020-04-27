"BİLGİYİ ÖYLE BİR VERKİ SADECE BEN ANLAYAYIM"



Aycan bundan aylar önce Survivor'a giderken çok yakın bir arkadaşıyla görüştü ve bir iletişim ödülü olduğu zaman belli konularda kendisine bilgi vermesini istedi. Ancak Aycan 'O bilgiyi öyle ver ki sadece sen ve ben anlayalım' dedi. Aycan'ın arkadaşının adı Asena idi. Asena ve Aycan bu gizliliğe yemin ederek vedalaştılar ve Aycan Survivor'a doğru yola çıktı. Survivor macerasının tam ortasında ise beklenen gün geldi. Aycan ve Asena'nın konuşma hakkı doğmuştu. Ama bu grup konuşması olduğu için 3 değişik arkadaşı daha bu gruba dahil olmuştu. Aycan heyecanlı bir şekilde yazışmaya başladı. Arkadaşları gerekli gereksiz 'Sen çok iyisin, süpersin' diye konuşurken Aycan'ın aklı o sırada başka bir yerdeydi. Onun tek merak ettiği konu ve konuşmak istediği tek kişi vardı aslında. Aycan beklenen konuya girdi. Aycan'ın sorusu 'ne haber?' idi. "