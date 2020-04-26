Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de gündem yine Nisa oluyor. 27 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 59. bölüm tanıtımında Nisa'nın yaşadığı zor anlar ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı Nisa'nın ağlamasına tepki gösterip gitmek isteyen gider demesi herkesi şaşırtan sahne oluyor. Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.
NİSA YARIŞMADAN AYRILACAK MI?
Yeni bölüm fragmanında yaşanan sahneler sonrasında olacaklar merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın söyledikleri sonrasında alınacak karar haberimize eklenecektir.
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı.
Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor. Nisa'nın boyunun 1.70 olduğu internette yer alan bilgiler arasında.
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2. eleme adayı gönüllüler takımından Gizem oldu.
DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Müthiş mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. Böylece Gönüllüler, ada konseyinde eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu ve güzel bir akşam yemeği ziyafetini de hak etti. Gönüllüler takımında cezalı olan Barış, ödülden faydalanamadı.
ELEME ADAYI KİM OLDU
Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı gecenin sonunda eleme adayını belirledi. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan Yunus Emre, haftanın ilk eleme adayı oldu.