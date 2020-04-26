Survivor Aycan'ın sevgilisi kim? Sorusu Survivor severler tarafından en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan dolu dakikalar yaşandı. İşte Survivor Aycan'ın sevgilisi kim? Aycan'ın söylediği A.Y.Ö kim? Aycan'ın konuştığu Asena kimdir? Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg'le başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.
Aycan'ın iletişim ödülündeki şifreli mesajının da AYÖ harfleri olduğu ortaya çıktı.
SURVIVOR AYCAN'A BÜYÜK ŞOK!
Survivor Aycan'a şok! Hocasından tepki geldiSurvivor yarışmasında mücadele eden milli futbolcu Aycan Yanaç hakkında çarpıcı bir açıklama geldi.A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, "Aycan, Survivor'dan sonra tekrar milli takıma çağrılacak mı?" sorusuna "Ben de size soruyorum, daha doğrusu izleyenlere soruyorum: Koronavirüs ortaya çıkmasaydı, biz Rusya, ardından da Kosova ile iki maç yapacaktık. Aycan bu süreçte de Survivor'da olacaktı.
Siz bir teknik direktör olsanız, yarışmadan Aycan'ı çağırıp milli takıma alır mıydınız?" şeklinde yanıt verdi.Necla Güngör sözlerini "Adaletli bir antrenör olduğumu düşünüyorum. Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan'ı alır mıyım.. onu çok zannetmiyorum" ifadeleriyle tamamladı.
ACUN ILICALI İLE AYCAN ARASINDA NE KONUŞULDU?
Acun Ilıcalı, moralini bozuk görüyorum diye sözü Survivor Aycan'a bıraktı. Aycan, kısa bir süre önce kötü bir haber aldığını ama bunu oyunlara yansıtmamaya çalıştığını söyledi. Acun Ilıcalı ise bu haberi gizlice alamayacağını, kazanılan iletişim oyununda bu konuşmanın geçtiğini, bu olayı çözeceğini söyledi. Aycan ise bu karşılık şifreli konuştuklarını, anlamayacağını iddia etti. Acun Ilıcalı ise "Sen beni fazla küçümsüyorsun. Yarınki konseyde bunu çözeceğim" dedi. Girilen bu eğlenceli iddia üzerine Pazar günü yapılacak ada konseyi daha çok merak edilmeye başlandı.
SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?
Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg'le başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı. 2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı. 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2. eleme adayı kim oldu sorusunun cevabını belli oldu. Eleme adayı Survivor Gizem oldu
DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Müthiş mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. Böylece Gönüllüler, ada konseyinde eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu ve güzel bir akşam yemeği ziyafetini de hak etti. Gönüllüler takımında cezalı olan Barış, ödülden faydalanamadı.
ELEME ADAYI KİM OLDU
Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı gecenin sonunda eleme adayını belirledi. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan Yunus Emre, haftanın ilk eleme adayı oldu.