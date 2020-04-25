



NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTARA DOĞRU

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar Özel programı bu sene de yine dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı…

NİHAT HATİPOĞLU PROGRAMLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Nihat Hatipoğlu ile İftar Özel: 19.30

Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel: 02.00