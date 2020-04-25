ATV ekranlarının dikkat çeken dizisi Kuruluş Osman bu hafta 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Dündar Bey ailesiyle birlikte obaya döndü ve içeriden Alişar Bey'le hain planlarını sürdürmeye devam etti. Dizinin hayranları Ertuğrul Bey'in diziye dönmesini istiyor. Bu nedenle Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a geri mi dönecek sorusu dizinin izleyicileri tarafından yanıt bekliyor. Gündüz Bey'in alplerinin Alişar ve Dündar'ın adamını yakalaması ve yüzü gözükmeyen birisinin okla o adamlardan birisini vurması heyecanın dozunu arttı. İzleyicilerin bir kısmı bu kişinin Ertuğrul Bey olduğunu düşünüyor ama gerçek bambaşka...

ERTUĞRUL BEY KURULUŞ OSMAN'A GERİ Mİ DÖNECEK?

Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Bey karakterinin diziye dönmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Yüzü gözükmeyen ve okla bir kişiyi vurup kaçan kişinin ise Kuruluş Osman 19. bölüm fragmanında Dündar Bey'in oğlu olduğu gözüküyor.