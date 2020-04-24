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    • 24.04.2020 18:07
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    • 24.04.2020 18:13
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    ! Son dakika gelişmesi: Evliyim ama evlilik vaadiyle kandırıldım

    Son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. 24 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Mustafa ile Hülya Hüsniye’nin yüzleşmesinde ikinci perde! "Hüsniye Çimen adında bir kadın tarafından dolandırıldım. Gerçek adı Hülya" diyen Mustafa Bey'in isyanı! İddiaların odağındaki Hülya Hüsniye Çimen telefon hattında yaptığı açıklamalarla şaşırtırken, Mustafa Bey, "Evliyim ama evlilik vaadiyle kandırıldım" dedi, herkesi şoke etti! "O altınları verdi ben de aldım" itirafıyla dikkat çeken Hülya Hüsniye Çimen ve Mustafa Bey, Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya geliyor! Hepsi ve daha fazlası için 24 Nisan Cuma Atv Esra Erol'da canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. "Esra Erol'da" programında bugün (24 Nisan 2020 Cuma) neler oluyor? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Mustafa ile Hülya Hüsniye'nin yüzleşmesinde ikinci perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri için yebilirsiniz!

    ATV CANLI YAYIN

    Buket ve Cemalettin'in son sözleri! 3 yıldır görmediği kızı Çiğdem'i Esra Erol buldu! Çiğdem Esra Erol'a neyi itiraf etti! Çiğdem ve annesinin 3 yıl sonra büyük yüzleşmesi! Zühre 2 yıldır hasret kaldığı oğlunu ilk kez gördü! Herkesi şoke edecek o anlar! Söyledikleriyle ortalığı karıştıran Buket'in kuzeni Pınar stüdyoya geliyor! Evli kızı Sebahat 12 Mart gecesi Muhammed Karabulut tarafından kaçırıldı! Kızının hayatından şüphe eden Halil Bey isyan etti! Günlerdir hiçbir haber alınamayan kayıp Sebahat ile ilgili çok büyük gelişme!

    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN İZLE! Son dakika Esra Erol gelişmesi: Evliyim ama evlilik vaadiyle kandırıldım
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