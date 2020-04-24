TV 8 ekranlarında izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Survivor'da heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Survivor'da salı günü eleme heyecanı yaşandı. Eleme adayları olarak Gönüllülerden Gizem, Ardahan ve Yasin, Ünlülerden Ezgi, Yunus Emre ve Elif belirlenmişti. Oylama neticesinde en az oyu alan Ezgi adaya veda eden isim oldu. Yarışmayı ekranları başında takip edenler yarışmacıların hayatlarını araştırıyor. İzleyicilerin dikkatini çeken isimlerden birisi ise Evrim Nisa Bölükbaşı. Peki, Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı...

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.