Doya Doya Moda 24 Nisan kim kazandı? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? 24 Nisan Doya Doya Moda kim gitti? TV 8 ekranlarında yayınlanan moda yarışması Doya Doya Moda programında bu hafta yine kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yarışmacılar kendi aralarında jüriden en yüksek puanı alabilmek için rekabet etti. Peki; 24 Nisan Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda kim gitti? İşte detaylar…
DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI?
Haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Birinci kişi açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
DOYA DOYA MODA KİM GİTTİ?
Yarışmada elenen isim henüz belli olmadı. Haftanın en düşük puan alan yarışmacısı birazdan belli olacak.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez
DOYA DOYA MODA FORMATI
Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.
Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.
"Doya Doya Moda "hafta içi her gün TV8'de.