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    • 24.04.2020 17:39
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    • 24.04.2020 17:39
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    kim kazandı? 24 Nisan ? Haftanın birincisi kim?

    24 Nisan kim kazandı? ? 24 Nisan yarışmanın izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Her hafta yarışmacıların en iyi kombini yapmak için yarıştığı Doya Doya Moda programında bir kişi haftanın birincisi olurken, en az puan alan bir kişi yarışmaya veda ediyor. İşte, 24 Nisan sorusunun yanıtı!

    Doya Doya Moda kim kazandı? 24 Nisan Doya Doya Moda kim gitti?

    Doya Doya Moda 24 Nisan kim kazandı? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? 24 Nisan Doya Doya Moda kim gitti? TV 8 ekranlarında yayınlanan moda yarışması Doya Doya Moda programında bu hafta yine kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yarışmacılar kendi aralarında jüriden en yüksek puanı alabilmek için rekabet etti. Peki; 24 Nisan Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda kim gitti? İşte detaylar…

    DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI?

    Haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Birinci kişi açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    DOYA DOYA MODA KİM GİTTİ?

    Yarışmada elenen isim henüz belli olmadı. Haftanın en düşük puan alan yarışmacısı birazdan belli olacak.

    DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

    Gülşah Saraçoğlu

    Kemal Doğulu

    Seray Sever

    Uğurkan Erez

    DOYA DOYA MODA FORMATI

    Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

    Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

    "Doya Doya Moda "hafta içi her gün TV8'de.
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